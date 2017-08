Indias populaarse ususekti liider Gurmeet Ram Rahim Singh saabus Panchkula kohtusse sajast autost koosnevas kolonnis. 27 aastat Dera Sacha Saudat juhtinud meest süüdistati kahe naise vägistamises, kellest üks kirjutas juhtunust kirjas peaministrile 2002. aastal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Singhi juhitud liikumisel on mõnisada tuhat aktiivset liiget, kuigi ta ise väidab, et järgijaid on 60 miljonit.

Süüdimõistva otsuse järel puhkesid rahutused, sest umbes 150 000 toetajat olid Panchkulasse ja selle lähiümbrusse läinud otsust ootama. Ka võimud saatsid päevi varem politseinikke ja sõdureid korda hoidma ning valmistasid ette staadioni ajutiseks vanglaks, kuid sellest ei piisanud.

Vastasseisus on hukkunud paarkümmend inimest, veel paarsada on saanud vigastada. Võimude väitel on olukord nüüd kontrolli all, kuid India meedia andmeil kestab vandalism edasi. Teatatud on kahe rongijaama põlengust ja autode purustamisest. Politsei on vahistanud 2500 Singhi toetajat.

"Protestijad on kaugemalt tulnud. Nad on kriminaalselt käitunud. Nad on kasutanud bensiini ja teisi süttivaid aineid, et vagun põlema panna. Neid ei ole veel kindlaks tehtud, kuid uurimine algatatakse ja peagi võetakse nad kinni," rääkis Delhi politseinik Shashi Kumar.

Singh on tegelenud näitlemise, filmide loomise, laulmise ja muu taolisega. Singhi sekt on pühendunud sekulaarsusele, võrdsusele ja raske töö toetamisele.

Vastuolu on ta tekitanud sellega, et on ainsana sektide juhtidest soovitanud hääletada ühe või teise partei poolt.

India kohus avalikustab esmaspäeval, kas Singh saab maksimumkaristuseks seitse aastat vangistust.