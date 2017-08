Saksamaa rohelised tahavad teada, mida rääkis Gabriel õhtusöögil Putiniga

"Välisminister võlgneb Saksamaa avalikkusele selgituse," ütles roheliste rahvasaadik Katrin Göring-Eckardt väljaandele Tagesspiegel ja märkis, et Gabriel peab veel enne septembrikuiseid valimisi lükkama ümber mulje, et aastaid Nord Streami asju ajanud Schröder saab teda nüüd kasutada Putini ja Rosnefti huvides.

Väidetavalt rääkis Putin eraviisilisel ja umbes kaks tundi kestnud õhtusöögil Gabrielile muuhulgas ka Ukraina kriisist ja kliimamuutusest. Rohelised soovivad eelkõige teada saada, kas Gabrieliga räägiti näiteks gaasitorust Nord Stream 2 ja Venemaa-vastaste sanktsioonide leevendamisest.

Küsimus, kuivõrd suurt mõju ikkagi omab endine liidukantsler ja praegune Venemaa riigifirmade lobist Schröder tänasele sotsiaaldemokraatlikule parteile, on Saksamaa avalikkust juba pikemat aega vaevanud.

Näiteks juuni lõpus pidas Schröder Dortmundis sotsiaaldemokraatide üritusel sütitava kõne, kus kutsus üles USA-le ja president Donald Trumpile vastu seisma ning loobuma ka riigikaitsekulude tõstmisest. Samal ajal ei öelnud ta ühtki kriitilist sõna Moskva aadressil, vaid teatas hoopis, et "rahu ja stabiilsus Euroopas on võimalik ainult siis, kui meil on mõistlikud ja head suhted oma naabri Venemaaga".

Juba augustis saabus teade, kuidas seni Gazpromi huvides tegutsenud Schröder saab peagi Venemaa naftahiiu Rosneft juhatusse.

Nii rohelised kui ka praegune liidukantsler ning Saksamaa Kristlik-Demokraatlik Liidu (CDU) juht Angela Merkel on Scröderi tegevust kritiseerinud.

"Ma ei arva, et see, mida härra Schröder teeb, on OK," lausus Merkel eelmisel nädalal ajalehele Bild.