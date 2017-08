Moskva kohus karistas NTV reporterit löönud purjutajat

RIA Novosti ja Meduza teatavad, et enne kohtuistungit lähenes Orlov NTV telereporterile Nikita Razvozžajev ja palus viimaselt õhudessantväelaste päeval toimunud rünnaku eest vabandust. ka kohtuistungi ajal esitas mees ametliku vabanduse, vahendas Meduza.

Kohtuprotsessil selgus, et Orlovi on varem kaks korda kohtulikult karistatud - ühel korral tugevatoimeliste või mürgiste kemikaalidega kaubitsemise ning teisel korral kergete kehavigastuste tekitamise eest. Mõlemad karistused on praeguseks hetkeks kantud.

Prokurör soovis, et Orlovi karistataks kuuekuulise ühiskondlikult kasuliku tööga ning et temalt mõistetaks riigi kasuks välja 15 protsenti sissetulekust.

Orlov ütles oma viimases sõnas, et ta peab üleval ka oma pensionärist ema, ning teatas, et on valmis igasuguseks karistuseks, mis ei sisalda endas vabadusekaotust.

NTV telereporter Razvozžajev kohtuistungil mingeid soove ei esitanud ja teatas, et jätab karistusviisi kohtu otsustada.

NTV reporter Nikita Razvozžajev oli 2. augustil ehk Venemaa õhudessantväe päeval parajasti Moskvas Gorki pargis ning andis otse-eetris peomeeleolu kohta ülevaadet. Uudis pidi kajastama dessantnikute patriotismi ning seda, kuidas õhudessantväelased oma vanade kamraadidega kokku saavad ja vanu aegu meenutavad.

Paraku läks aga teisiti. Nimelt ilmus teleajakirjaniku kõrvale silmnähtavalt purjus turske mees, kes Razvozžajevit segama hakkas. Peamiselt räuskas Orlov roppusi, millest osa olid adresseeritud ka Ukrainale.

Kui teleajakirjanik palus mehel mitte segada, ei hakanud viimane pikemalt diskuteerima, vaid lõi reporterit otseülekande ajal rusikaga vastu nägu.

Otseülekanne katkestati ning telestuudios viibiv naissoost uudisteankur selgitas televaatajatele, et "meil on mingid probleemid", ning avaldas lootust, et Razvozžajeviga on kõik ikka korras.

Vahejuhtum üllatas ka sündmuskohal viibinud õhudessantväe veterane, kes olid purjutaja käitumisest hämmingus. Kaks rahvuskaartlast pidasid ründaja veel samas pargis kinni ning telekaamerad saatsid tülinorijat ka politseijaoskonda.

Kui teel politseijaoskonda ja sinna saabudes jätkas purjus Orlov veel räuskamist ja ebatsensuursete väljendite kasutamist, siis peagi tema meeleolu muutus.

"Kuulge, ma olen valmis vabandama ja rahalist kompensatsiooni maksma. Davai, arutame asja. Ma ei tahtnud. Mina lihtsalt läksin ja tema räägib mulle mingit jäledust ja siis ma talle käega äigasin ja kõik," üritas ta võimuesindajaid veenda.

Nii lihtsa seletusega ta siiski ei pääsenud ning põhjalikult dokumenteeritud vahejuhtumit asusid menetlema nii politsei kui ka prokuratuur.

Hiljem selgus, et Orlov pole Venemaa õhudessantväes kunagi teeninud. Politsei korraldustele mitte allumise eest tuli tal ka viis päeva aresti all viibida. Küll aga leidis väljaanne Gazeta.ru üles Orlovi sotsiaalmeedia konto, kus mees oli postitanud ohtralt fotosid oma varasematest "seiklustest".

Kurikuulus video Gorki pargist: