ARB juhatuse liikme Priit Humala sõnul keeldub ministeerium EY tasuvusanalüüsiga seonduvaid dokumente avalikustamast, mis võivad hiljem kaasa tuua eraldatud raha tagasinõude. Humala sõnul soovib ARB tutvuda vaid kirjaliku dokumendiga, mis EY on tasuvusanalüüsi vigade selgitamiseks ministeeriumile edastanud.

Ministeeriumi teatel on ARB küsimused tasuvusanalüüsi kohta tehnilised ning info valdajaks on Rail Balticu ehitamiseks loodud ühisfirma RB Rail AS-il, mis on valmis infot koos EY ekspertidega selgitama. Samuti tutvustas RB Rail AS kevadel koos EY ekspertidega tasuvusuuringut Rail Balticu huvilistele Tallinnas ja Tartus ning on seda valmis tegema ka Riias.

"Kuna MTÜ ARB on küll infot küsinud, kuid ei ole leidnud võimalust seda vastu võtta, ei saa nõustuda väitega, justkui hoitaks ministeeriumi või RB Rail AS-i poolt olulist informatsiooni kinni. Ühtlasi leiame, et tegemist on MTÜ ARB katsega külvata RB tasuvusanalüüsi suhtes põhjendamatuid kahtlusi ja kurnata ministeeriumi ning teiste asutuste ressursse ilma reaalse valmisolekuta enda poolt oluliseks nimetatud teemasid sisuliselt arutada," ütles majandusministeeriumi Rail Balticu projektijuht Kristjan Kaunissaare BNS-ile.

ARB hinnangul on tasuvusanalüüsis vead, mis seavad projekti abikõlblikuse kahtluse alla ja tekitavad riski, et EL-i toetused raudtee ehitamiseks tuleks Eestil tagasi maksta. Samuti märgib ARB, et RB Rail AS ei ole tasuvusanalüüsis välja toodud vigu sisuliselt kommenteerinud.

Ministeeriumi teatel aga tasuvusanalüüs projekti abikõlblikust kahtluse alla ei sea. "Ühtlasi nõuab MTÜ ARB et neile edastataks vastused küsimustele, mida esitas ministeerium Euroopa Komisjonile seoses RB projekti abikõlbulikkusega. Tegemist oli suulise küsimusega, mille vastuse sisuks oli, et EY tasuvusuuringus ja projekti abikõlbulikkuse osas Euroopa Komisjonil kahtlusi pole," märkis Kaunissaare.

Kaunissaare lisas ka, et ministeeriumil ei ole põhjust kahelda EY kui finantsanalüüside valdkonnas pädeva ettevõtte koostatud analüüsis, kui selliseid kahtlusi pole ka Euroopa Komisjonil ja Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) toetuste nõuetekohasust hindaval INEA-l.

Tallinna halduskohus tegi MTÜ ARB-le ja MKM-ile ettepaneku sõlmida kompromiss hiljemalt 25. septembriks. Kui pooled kokkuleppele selleks tähtajaks ei jõua, hakkab kohus MTÜ kaebust menetlema.