Edelaraudtee: foore ja tõkkepuid pole kavas juurde panna

Suigu ülesõidul hukkus neljapäeval kaks Soome kodanikku, 23- ja 26-aastane naine. Nähtavus on ülesõidukohal hea ja maanteel liikuja tähelepanu juhivad raudteele vaid liiklusmärgid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Edelaraudtee juht Rain Kaarjas selgitas, et raudtee ületuskohad on jagatud kolme gruppi. Suigu kuulub kolmandasse, kus tulenevalt vähesest liiklustihedusest maanteel ja raudteel ning heast nähtavusest piisab üksnes liiklusmärkidest. Kui nähtavus on halb, kasutatakse ka vähese liiklustihedusega paikades tõkkepuid.

"Minule teadaolevad asjaolud viitavad sellele, et nähtavusega oli seal kõik korras, oli valge aeg. Miks nii juhtus, on raske hinnata. Aga teadaolevalt see masin peatus korraks ja jätkas siis liikumist, mis viitab sellele, et ta rongi ei märganud," rääkis Kaarjas.

Seda on talle kirjeldanud need, kes on näinud Elroni veduri kaamerapilti.

"Aktuaalse kaamera" vaatluse kohaselt paistab üsna tavaline, et autod ei peatu stop-märgi ees, vaid sõidavad pikalt mõtlemata raudteele. Vaid üksikud reedel nähtud autod Suigu ja Pulli ülesõidul võtsid vaevaks veenduda, et raudteel rongi pole.

Rain Kaarjas tõdes, et foore ega tõkkepuid pole plaanis juurde panna. "Eelkõige õiguslik regulatsioon peab olema täidetud ja see on meil täidetud. Loomulikult me viime regulaarselt läbi ka täiendavaid riskianalüüse ja kui riskianalüüsid viitavad sellele, et tuleb seadmestada, siis me kahtlemata seadmestame," ütles Kaarjas.

Ta tõdes, et traagilisi õnnetusi on juhtunud ka signalisatsiooni või tõkkepuu olemasolu korral. "On juhtunud, et ka signalisatsioon ei päästa, tõkkepuu ei päästa. On juhtunud ka sellistes oludes õnnetusi ja traagiliselt lõppenud õnnetusi. Juhid ilmselt peavad olema raudteed ületades tähelepanelikud ja veenduma raudtee ületamise ohutuses, sest rong pidama ei saa," rääkis Kaarjas.