Linnapeakandidaadid vastavad | KOV-id vajavad paindlikumat maksusüsteemi

Eesti maksudebatis on aastaid arutatud, kas omavalitsused peaksid saama osa ettevõtete tulumaksust enda eelarvesse, mis motiveeriks omavalitsusi aktiivsemalt otsima investoreid enda piirkonda. Meerikandidaadid jagunevad selles küsimuses kahte leeri – osad arvavad, et tegemist on kosmeetilise lahendusega, teised jällegi leiavad, et maksumuudatus annaks stiimuli just väiksematele omavalitsustele investeeringute nimel pingutada.

Kristen Michal (Reformierakond) nendib, et küsimus kuidas motiveerida omavalitsusi rohkem töökohti looma, on olnud ammu juba laual. Samas pole ta kindel, kas see initsiatiiv peaks tulema maksusüsteemi kaudu. Pigem leiab Reformierakonna esinumber, et uued investeeringud peaksid sündima ettevõtjate ja omavalitsusjuhtide loomulikus koostöös.

Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas (Keskerakond) kinnitab, et pealinna juhid on aktiivselt loonud võimalusi ettevõtluse arendamiseks ehitades näiteks välja tööstusparke. Teisalt märgib Aas, et ettevõtete tulumaksu osaline laekumine omavalitsuse eelarvesse oleks väiksemates piirkondades kindlasti tugev stiimul miks uute investeeringute nimel töötada. Lisaks sellele toonitab Aas, et Eesti maksusüsteem peaks olema paindlikum ning lubama regionaalseid erisusi.

EKRE kandidaat Martin Helme arvates ei tohiks samuti tormata tulumaksusüsteemi muutma, vaid riiklikul tasandil tuleks luua toimiv tasandusfondi süsteem, mis põhineks lihtsalt loogikal – Tallinnast kaugemal asuvad hõredama asustusega omavalitsused saavad koefitsiendi alusel rohkem ettevõtjate tasutud tulumaksust oma eelarvesse.

Sotsiaaldemokraat Rainer Vakra sõnul peaks antud maksuküsimus praegusest valimiskampaaniast üldse kõrvale jääma. Vakra väitel on ettevõtete tulumaksu jaotumise teema osa riiklikust maksusüsteemi muudatusest. Kui see maksuküsimus lisada praegusesse debatti, siis muutuks sotsiaaldemokraadi hinnangul omavalitsuste tulubaasiga seotud arutelu veelgi segasemaks.

Raivo Aeg (IRL) toonitas, et ettevõtete tulumaksu osaline eraldamine omavalitsuste eelarvesse oleks mõistlik siis, kui päriselt ärgitaks kohalike juhte lisatulu eest ettevõtlust toetama. Kui muudatus ergutaks omavalitsusi panustama kohalikku ettevõtlusesse, siis tuleks seda tõsiselt kaaluda.