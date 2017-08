Haapsalus tekitab tüli volikogu liikme ja linna vahel sõlmitud müügileping

Ajaleht Lääne Elu juhtis tähelepanu suvel Haapsalu linnapea Urmas Suklese poolt allkirjastatud ostu-müügilepingule, kus oli punkt, et linn ehitab tuleva aasta 30. juuniks välja tänava, kus asub krunt, mille Siim Saarevälja ettevõte ostis 21 000 euro eest oksjonil linna käest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Naabruses asuvate kruntide ostu-müügilepingus sellist lubadust polnud.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul oli tähtaja lepingusse sattumine linnavalitsuse spetsialisti inimlik viga ja välismaal lennujaamas telefonist lepingut puudutavat e-kirja lugedes oli jäänud see Suklesel kahe silma vahele.

"Ma mõtlesin, et on alluvatega kõikidega kooskõlastatud ja ma ei fikseerinud seda meili endal ajus ära, mis on kahetsusväärne ja ma tean ja soovitan kõigile, et ärge lugege kirjavahetust telefonis, eriti veel, kus on ametlikud dokumendid," kommenteeris Sukles.

Hiljem sõlmiti uus leping, kus puudus tähtajaline kohustus. Suklese sõnul oli küsimus ainult kindlas kuupäevas, sest linn oli juba varem lubanud arendada välja nii Kuldnoka kui ka Lõokese tänava piirkonna.

Opositsioon leiab, et isegi kui lepingulisa oli spetsialisti inimlik eksimus, viitab see tõsistele probleemidele.

"Siis ma ütlen, et linnavalitsuses on tõsisemalt vaja üle vaadata erinevad kooskõlastusringid, sisekontrollisüsteemid, sest need lihtsalt ei toimi. Need kooskõlastajad, kes pidid seda lepingut kooskõlastama, kas olid puhkusel või ära ja tegelikult nii nagu üks avaliku raha kasutamine käib, ei järgitud protseduuri reegleid," rääkis Merle Mäesalu.

Siim Saarevälja sõnul ei ole tema millegi vastu eksinud ja näeb kogu sündmuse taga kohalike valimiste eelset poliitilist võitlust.

"Mina ei näe mingit huvide konflikti ning ei pea ka häbi tundma. Tegemist on ikkagi puhtalt valimisvõitlusega, mis on juba pihta hakanud," ütles Saareväli.

Teema paljastanud ajalehe Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau on skeptiline, et infrastruktuuri puudutav tähtajaline kohustus sattus lepingusse kogemata.

"See ei omagi tähtsust, kas selliseid asju on olnud varem või kas see on iseloomulik Haapsalu linnavalitsuse tegevusele, sest minu meelest ühest juhtumist piisab, et näidata seda, et on oma võimupiire ületatud ja on valimistel saadud positsiooni üritatud kasutada enda isiklikes huvides," kommenteeris Karnau.

Merle Mäesalu käis reedel välja mõtte, et linnavalitsus telliks kõiki volinike ja linna vahel sõlmitud tehinguid hindama sõltumatu audiitori.