Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (21)

Käesoleval nädalal välismaises ajakirjanduses avaldatud artiklitest on pakkuda järgnev valik:

USA

Trumpi administratsioon

Weekly Standard: Bannoni sõnul on see Trumpi administratsioon, mille nimel võideldi, kadunud.

Foreign Affairs: milles Trumpil on NATO asjus õigus.

Vox ja Axios: miks Valge Maja kõrged ametnikud ei lahku. Vox veel samal teemal.

Politico: miks Valge Maja vajab järgmist Bannonit.

Atlantic: Trumpi depressiivselt normaalne kõne Afganistani teemal.

Washington Post: McMaster kasutas Trumpi veenmiseks ka fotot 1972. aasta Afganistanist, kus neiud kandsid miniseelikuid.

Politico kirjutab sellest, kuidas USA rahandusministri abikaasa skandaali tekitas ja miks pole vaja teda Marie Antoinette'iga võrrelda.

Daily Beast: Trump ei vaja Bannonit, et olla Trump.

Wall Street Journal: Steve Bannonile head teed minna.

Politico: kuidas Trump senati vabariiklastega Venemaa pärast tülitseb.

Reuters: uue eelnõu kohaselt ei saa Trump Venemaaga küberkoostööd teha ilma kongressi teavitamata.

New York Times: Wall Street Journali peatoimetaja noomis ajakirjanikke Trumpi kajastuse eest.

Politico: John Kelly võttis Trumpini jõudva informatsiooni kontrolli alla.

Observer: Donald Trump ja tuumakohver.

Spectator: mis on saanud Trumpi America First poliitikast?

Guardian: endine CIA töötaja loodab koguda annetuskampaania abil kuu miljardit dollarit, et osta ära Twitter ning Trumpi säutsumine ära lõpetada. Hetkel veel väga palju annetatud pole...

Muud USA teemad

Observer: Richard Spencer ja tema järgijad on Venemaa mõjuagendid.

The New Arab: alt-left on päriselt olemas ja nende olemasolu toetab fašiste.

Politico: Newt Gingrich valmistub eluks USA Vatikani suursaadiku abikaasana.

Daily Beast: miks Bannon Fox Newsile väljakutset ei esita.

Axios: vabariiklane Kasich ja demokraat Hickenlooper kaaluvad ühist pürgimist Valgesse Majja.

Guardian: Google soovib teada, kas sul on depressioon. Mis võiks küll valesti minna?

Spectator: hirm kedagi solvata kärbib USA ülikoolides sõnavabadust.

Washington Post: kuidas mustanahaline mees veebis valge rassistina esines ja mida ta selle käigus teada sai.

EUROOPA LIIT

World Politics Review: miks Euroopa vajab sõjalist Schengeni tsooni.

Spectator: miks islamistlikud terroristid valivad nüüd oma sihtmärkideks eelkõige lääneriikide naisi.

Saksamaa

Politico: kuidas Erdogani mõju võib aidata Merkelit ja kahjustada Schulzi.

Euractiv: Gabrieli sõnul ei aa Türgist Erdogani ajal kunagi EL-i liiget.

Frankfurter Allgemeine põhjalik tõestus, kuidas Venemaa korraldab NATO-st oluliselt rohkem sõjaväeõppusi.

Euractiv: kuu aega enne valimisi pole Saksamaa valijatel erilist soovi muudatuste järele.

The Local: uuringu kohaselt on suurimaks mureks endiselt immigratsioon, kuid kohe järgneb ka mure vaesuse pärast.

Euractiv: Schröder haiseb Vene gaasi järele.

Bloomberg kirjutab Volkswageni "emissioonipettuse salajasest baasist".

Prantsusmaa

American Enterprise Institute: miks Macron räägib Slovakkia ja Tšehhi Vabariigiga, kuid Poola ja Ungariga mitte.

Foreign Affairs kirjutab, milles seisnevad Prantsusmaa islamiäärmusluse juured.

AFP: Prantsuse veinitootjatel on rasked ajad.

Guardian: ainult kosmeetika abil Macronist uut De Gaulle'i ei saa.

Suurbritannia

Helsingin Sanomat kirjutab Brexiti pärast mures soomlannast, kelle lahkumist nõuavad Briti võimud juba praegu.

New York Times: printsess Diana päästis kuninganna.

Bloomberg Amsterdami võimalustest pärast Brexitit.

The Conversation: miks inimesed usuvad vandenõuteooriaid ja kuidas neid ümber veenda.

Guardian: kas mürgine ühk lennukites teeb tihti lendavaid inimesi haigeks?

Põhjamaad

Yle kirjutab, kuidas Akateeminen Kirjakauppa alla käis.

Helsingin Sanomat ja Yle analüüsivad endise peaministri Alexander Stubbi memuaare.

Turun Sanomat: Turu rünnaku kaasosaliseks peetud ja kohtu poolt vabastatud marokolase lugu.

Iltalehti: Süürias ISIS-e vastu võitlevad soomlased kutsuvad Turu rünnakust taastuvat kodumaad üles hirmule mitte alistuma.

Turun Sanomat: Turu noarünnakus haavata saanuid aidanud meedikud saavad ähvardusi, sest nad ravisid ka ründajat.

Yle tutvus salajaste materjalidega, mis näitavad, kuidas kaks suurfirmat unistavad Helsingi alla tunneli rajamisest.

Helsingin Sanomat kirjutab sotsiaalmeedias levivast "survepesupornost".

The Local teeb ülevaate Rootsi peamise opositsioonipartei juhi allakäigust.

New Yorker: minu sõber Kim Wall.

PBS: kuidas Kim Walli vaimukus peegeldus tema töös ja elus.

Teised riigid

Politico leiab, et Itaalia relvajõud vajavad kiitust.

AFP: Roomas algasid Berlusconi eluloofilmi võtted.

Guardian käis vaatamas, kuidas Leedu Kaliningradi piirile tara püstitab.

Politico: Rumeenia valitsuse plaane õigussüsteemi reformida tabas taas presidendi ja opositsiooni kriitika.

EUobserver: Poola jätkab juriidilist võitlust põgenikekvootide vastu.

Euractiv: Hispaania kutsub ületootmise tõttu tagasi 20 000 tonni puuvilju.

VENEMAA

Politico: "Minu elu Venemaa propagandavõrgustikus".

Window on Eurasia: "Putini mehed" ei kipu teda häda kaitsma rohkem kui Gorbatšovi omad 1991. aastal.

Free Russia Foundation: Nord Stream 2 julgeolekuohud ja postsoveetlik korruptsioon lääneriikides.

Meduza: allikate sõnul andsid FSB agendid CIA-le sulraha eest häkkimissaladusi.

Politico: siin on see, mida Vene propagandamasin tahab, et sa loeksid.

Window on Eurasia: tõeline viies kolonn? Venelased, kes on elanud Hiinas.

Raadio Vaba Euroopa: kuidas Kadõrovi ja Rosnefti vastasseis uue pöörde võttis.

Window on Eurasia: 1991. aasta augustiputš kukkus läbi, sest KGB ei toetanud seda.

Project Syndicate: Putini režiimi Achilleuse kand.

Meduza: Kreml kasutab valimisaktiivsuse suurendamiseks kohtingurakendust.

Der Spiegeli kauaaegne korrespondent analüüsib Venemaa mõttelaadi eripärasid.

Window on Eurasia: tulevane revolutsioon meenutab pigem 1917. aastat, mitte aga 1991. aastat.

Moscow Times: Putini sisering kaotab oma mõjuvõimu enne 2018. aasta valimisi.

Meduza: kuidas Kadõrov käskis lahutatud paaridel ära leppida.

BBC: Doni-äärses Rostovis on plaanis püstitada ausammas "Donbassi kangelastele".

Raadio Vaba Euroopa: kuidas Venemaa üritas Interpoli abil Browderit ahistada.

New York Times: miks USA liberaalid äkki Venemaad nii väga kardavad?

Meduza: kuidas Peterburis kinnitati kleeplindi abil lehti kuivanud puude külge.

UKRAINA

Euractiv: Ukraina näeb end Põhja-Korea rakettide loos Venemaa provokatsiooni ohvrina.

Juurdlusraport näeb Ilovaiski tragöödias peamist süüd Venemaal, kuid etteheiteid on ka Ukraina poolele.

National Review: Ukraina teemat arutavad ameeriklased tuletagu meelde, et agressor ei piirdu kunagi Tšehhoslovakkiaga.

CNN: kuidas Ukraina võimud 2011. aastal Põhja-Korea spioone ninapidi vedasid.

Euromaidan Press: pärast tavapärast iseseisvuspäeva paraadi leidis Kiievis aset ka langenud sõdurite lähedaste marss.

MUU MAAILM

AFP: Türkmenistan püstitas kummalise uue maailmarekordi.

Foreign Policy: Trumpi tuumakriis Põhja-Koreaga oli tema enda tekitatud.

Quartz: Lõuna-Hiina merel kardetakse Hiina uut jõulist sammu.

Bloomberg: Jaapani pornomiljardärist on saanud startup-guru.

Bloomberg: Jaapani rikkaim küla ei leia töötajaid.

New York Times: Samsungi pärija kohtuotsus saatis Lõuna-Korea ühiskonnale sõnumi.

Guardian kirjutab elust Põhja-Korea piiri lähistel.

Quartz: Kuuba "helirelv" tekitas USA diplomaatidele ka ajukahjustusi.

Miami Herald: Venezuela opositsioon peab vabariiklane Rubiot pühakuks, demokraadid on aga võimaluse kasutamata jätnud.

Quartz: Sierra Leone on silmitsi järjekordse katastroofiga, kuid maailm ei märka.

Guardian: Austraalia peaminister hurjutas oma parteikaaslasest eelkäijat - "liiga purjus, et hääletada".