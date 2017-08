Orkaan Harvey maabus USA rannikul

Mehhiko lahel neljanda kategooria orkaaniks tugevnenud Harvey maabus reede hilisõhtul kohaliku aja järgi USA Texase osariigis Corpus Christi lähedal ning on juba põhjustanud selle teele sattunud linnades märkimisväärseid purustusi.

Näiteks rääkis Rockporti linna esindaja New York Timesile kokkuvarisenud majadest. Vähemalt kaks inimest on rusudesse lõksu jäänud.

Kümned tuhanded inimesed on pagenud rannikult orkaani eest, mille marutuulte kiirus küünib kuni 209 kilomeetrini tunnis.

Marutuulte kiirus ulatub 58 meetrini sekundis. Tormi kese asus reedel vaid 72 kilomeetri kaugusel Corpus Christist idas.

Tugevad tuuled ja vihmasadu jõudsid piirkonda juba reedel. Tegemist on võimsaima tormiga, mis on tabanud Ühendriikide mandriosa viimase 12 aasta jooksul.

Meteoroloogide hinnangul võivad tormil olla laastavad tagajärjed. Inimesi on hoiatatud ka tulvade ja võimalike maalihete eest.

"Me võime juba praegu ilmselt öelda, et sellest tuleb suur katastroof. Muu hulgas seisavad ees rekordilised tulvad," ütles Texase kuberner Greg Abbott, kes soovitas juba ette kuulutada osariigi katastroofipiirkonnaks, et hõlbustada riikliku abi eraldamist.

Maru teele jääb ka suurlinn Houston, kuid seal on esialgu asjasse rahulikumalt suhtutud. Võimuesindajad hoiatasid siiski, et paduvihmad kestavad oma viis päeva. Ühtlasi on esmaspäeval suletud koolid.

USA president Donald Trump sõidab järgmise nädala alguses Texase osariiki, teatas reedel Valge Maja. "President kavatseb nädala alguses Texase osariiki külastada," kinnitas pressiesindaja Sarah Sanders.

President kuulutas Texase katastroofipiirkonnaks

Trump allkirjastas reedel määruse, millega kuulutas Texase osariigi katastroofipiirkonnaks veel enne orkaan Harvey saabumist.

Otsus võimaldab kiirendada föderaalabi saatmist kriisipiirkondadesse.

"Texase kuberneri palvel kuulutasin osariigi katastroofipiirkonnaks, mis võimaldab valitsuse kiiret abi selle kogu ulatuses," kirjutas Trump sotsiaalmeedias.