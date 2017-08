Orkaan Harvey nõrgenes troopiliseks tormiks

Meteoroloogid teatasid, et Harvey nõrgenes laupäeval USA Texase osariigis maabumise järel troopiliseks tormiks, kuid hoiatasid, et maru on vallandanud tohutud üleujutused.

Meteoroloogide sõnul ei liigu Harvey lähipäevil palju, mis tähendab seda, et Texase Mehhiko lahe äärne rannik saab kohati kuni 40 tolli (rohkem kui 100 sentimeetrit) sademeid.

"Selline sademete hulk põhjustab katastroofilisi ja eluohtlikke üleujutusi," hoiatas riiklik orkaanikeskus.

Tegemist on võimsaima tormiga, mis on 12 aasta jooksul USA maismaale jõudnud.

Orkaan tabas esimesena Texase Rockporti linna, kus tuulte kiiruseks mõõdeti kuni 215 kilomeetrit tunnis. Tegemist oli viieastmelisel skaalal neljanda kategooria orkaaniga.

Teistkordselt jõudis Harvey rannikule kolmanda kategooria orkaanina Rockportist põhjas, teatas USA riiklik orkaanikeskus.

Sisemaale jõudes Harvey jõud rauges veelgi ning see määratleti teise kategooria orkaaniks ja lõpuks esimese kategooria orkaaniks.

Kümned tuhanded inimesed on rannikualalt orkaani eest põgenenud.

Meteoroloogide hinnangul võivad tormil olla laastavad tagajärjed. Inimesi on hoiatatud ka tulvade ja võimalike maalihete eest.

Harvey lähenemine ajendas kümneid tuhandeid rannikuala elanikke sisemaale põgenema. Samas ohustab orkaan mitte üksnes rannikut, aga ka suurt osa Texasest, kus asub hulgaliselt naftatöötlemis- ja keemiatehaseid ning üleujutustele aldis riigi suuruselt neljas linn Houston.

Meteoroloogide hinnangul võib oodata ka tornaadosid ning orkaan võib enne Houstonini jõudmist veel jõudu koguda.

Seni ei ole teateid ühestki surmajuhtumist, kuid ametiisikud on märkinud, et päästetöötajad ei ole tugeva tuule tõttu paljudesse paikadesse ligi pääsenud.

Rohketest purustustest on teateid otse maabunud orkaani teele jäänud 10 000 elanikuga Rockportist. Rängalt on kahjustada saanud Rockporti ajalooline kesklinn.

Linnajuhi Kevin Carruthi sõnul on hulk inimesi toimetatud läbivaatusele maakonna vanglasse pärast vanadekodu katuse kokkuvraisemist. Kohaliku meedia andmeil osutati seal esmaabi vähemalt kümnele inimesele.

Texase kuberner Greg Abbott on evakuatsiooni ja päästetöödele saatnud 1000 USA rahvuskaartlast.

Texase ametnikud olid reede õhtul mures, et varjupaigad ei mahuta piisavalt inimesi ning ärgitasid koju jäänud kodanikke toas püsima, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Parim, mida iga kodanik saab teha, on liikuda päästemeeskondade tee pealt ära. Ärge minge tee peale ega muutke ohtlikku olukorda hullemaks! Veenduge, et olete ise turvalises kohas, teie pere on turvalises kohas ning lubage päästemeeskondadel teha tööd, mida nad peavad tegema," rääkis San Antonio linnapea Ron Nirenberg.

Harvey võimsus peaks laupäeva jooksul kahanema ning jääb Kagu-Texasesse tõenäoliselt kuni järgmise nädala keskpaigani, sõnasid meteoroloogid.

Orkaan toob piirkonnas tõenäoliselt kaasa ka seisakud naftatootmises.

Teadlased ennustavad, et järgmiste päevade jooksul võib sadada maha enam kui meeter vihma. Samuti küündivad orkaanist põhjustatud varalised kahjud tõenäoliselt miljardite dollariteni, prognoosisid USA ilmateadlased.

Harvey on võimsaim USA-d tabanud orkaan pärast Wilmat 2005. aastal, mis laastas Florida osariiki. Samal aastal tabas USA-d ka orkaan Katrina, milles hukkus üle 1800 inimese.

Texase rannikuala on kiiresti arenev piirkond, kuhu on viimastel aastatel kolinud 1,5 miljonit inimest.

President kuulutas Texase katastroofipiirkonnaks

USA president Donald Trump allkirjastas reedel määruse, millega kuulutas Texase osariigi katastroofipiirkonnaks veel enne orkaan Harvey saabumist.

Otsus võimaldab kiirendada föderaalabi saatmist kriisipiirkondadesse.

"Texase kuberneri palvel kuulutasin osariigi katastroofipiirkonnaks, mis võimaldab valitsuse kiiret abi selle kogu ulatuses," kirjutas Trump sotsiaalmeedias.

Trump sõidab järgmise nädala alguses Texase osariiki, teatas reedel Valge Maja. "President kavatseb nädala alguses Texase osariiki külastada," kinnitas pressiesindaja Sarah Sanders.

