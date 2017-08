Kuressaare haigla kopteriplatsi ehitus ei leia rahastust

Haiglatagusele kopteriplatsile on tehtud ka detailplaneering. Abilinnapea Mart Mäekeri sõnul on linn loonud kõik eeldused, et plats tuleks. Linnal endal aga raha selleks pole, vahendas Saarte Hääl.

Terviseameti peadirektori asetäitja Üllar Kaljumäe ütles, et Kuressaare linn võiks rahastust küsida EAS-ilt.

"Saaremaal on korralik kopteriplats koos lennuväljaga olemas, lisaks on saarel haigla," sõnas Kaljumäe ja lisas, et kui haigla soovib kopteriplatsi haigla territooriumile ja kõik ettevalmistused kopteriplatsi rajamiseks on tehtud, siis julgustab ta kohalikku omavalitsust samuti EAS-ile vastavat taotlust esitama.