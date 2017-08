"Rahva teenrid": Sõõrumaa ja Savisaare liidust võidab ainult Savisaar

Ajakirjanikud Krister Paris, Evelyn Kaldoja ja Mirko Ojakivi ütlesid Vikerraadio saates "Rahva teenrid", et ärimeeste Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisa valimisliidu ja Edgar Savisaare valimisliidu ühinemisest võidab ainult Savisaar. Samas on hea, et ühinemine juba enne valimisi selge on.

"Sõõrumaa ja Mõis sellest liidust väga palju võita ei saa, sest kui sa mõtled võimaliku valija peale, siis pigem oleks see selline seltskond, kes ootab uut poliitikat, kes ootab uusi nägusid, uusi inimesi, ettevõtjaid. Sõõrumaal ja Mõisal oli see olemas. Aga kui Savisaar punti võtta, siis see seltskond, kellele meeldida oleks võinud, no ega ei meeldi küll," arutles Ojakivi.

Postimehe ajakirjanik Evelyn Kaldoja märkis, et positiivne on see, et nad liitumisest enne valimisi teatasid. "See on positiivne, et nad leibasid ühte kappi pannes tulid kapist välja. Et valija teab seda juba enne valimisi, et nemad on tegelikult paar," sõnas Kaldoja.

Sellega nõustus ka Krister Paris Eesti Päevalehest.

Ojakivi hinnangul teeb Sõõrumaa ja Savisaare liitude ühinemine kohalike valimiste suurimaks kaotajaks Keskerakonna.

Evelyn Kaldoja vaidles Ojakivile vastu. "Ma ei oleks nii kindel. Esiteks ei ole Tallinn Eesti ainuke omavalitsus, kuigi ta on ilmselgelt kõige nähtavam. Ja teiseks - Keskerakonna toetus on ju väga hea," ütles Kaldoja.

Kaldoja sõnul ei pruugi Savisaarel olla enam karismat, et venekeelseid noori enda poolt valima panna ja Olga Ivanova ei ole tema hinnangul eriti suur häältemagnet.