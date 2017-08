Politsei: alkohol ei põhjusta vägivalda,kuid võib kergekäeliselt selleni viia

Palju oli ka avaliku korra rikkujaid, laamendajaid ja pidutsejaid, kes valju muusikaga naabreid häirisid.

"Viienda väljakutse maratoni lõpuks polnud kõik joobes inimesed veel koju jõudnud. Paljude probleemide keskpunktist leiab joobes inimese, kes on kohal, kui tülid kasvavad kaklusteks ning on tihti abitu ja ohuks iseendale. Joobes inimene segab ja tülitab teisi ning ei anna aru, millega ta hakkama sai. Politseinike jaoks on harvad juhtumid, kus vägivallatseja on kaine. Alkohol ei põhjusta vägivalda, kuid võib kergekäeliselt selleni viia," võttis politsei aktsiooni kokku.

ERR-i uudisteportaal avaldab siinkohal kurioossemad väljakutsed.