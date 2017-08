Eelmine aasta oli põlevkivitööstusele raske, tänavu on olukord parem

Põlevkivitööstusele oli 2016. aasta juubeliaasta, sest tähistati saja aasta möödumist Eesti põlevkivitööstuse algusest. Aasta kujunes aga tööstusele raskeks ja see mõjutas tugevalt ka tööstusharu töökohtade arvu, mis võrreldes aasta varasemaga kukkus rohkem kui tuhande võrra 6400 töökohani, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Tegu on siiski aasta keskmise töökohtade arvuga, sest aasta lõpus, turusituatsiooni paranedes võeti juba inimesi tööle tagasi.

"Naftahinna kukkumise tõttu me olime sunnitud õlivabrikud sulgema, /.../ lisaks vähendama kaevanduses tootmist poole võrra ehk kahelt poolt toimus töötajate koondamine ja sealt see number tulebki," selgitas OÜ VKG Kaevandused juhatuse liige Margus Kottise, miks möödunud aasta nii raskeks kujunes.

Rohkem kui kolmandiku võrra – 199 miljonilt eurolt 63 miljoni euroni – langesid investeeringud. Protsentuaalselt oli kõige väiksem langus müügituludest, mida kogunes 2016. aastal 602 miljonit eurot. Aasta varem oli sama summa 669 miljonit eurot.

"Siin on ju kaks poolt, kus suurem osa müügitulust tekib - see on elektrienergia müük ja vedelkütuste müük. Kui vedelkütuste müügimahud olid madalamad, siis seevastu elektrienergiat toodeti rohkem ja selle keskmine hind oli aasta jooksul kõrgem võrreldes eelmise aastaga. Nii et siin on natuke need kaks toodet teineteist tasakaalustanud," rääkis aastaraamatu väljaandja, TTÜ Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskuse juhataja Kalle Pirk.

Eesti, vene ja inglise keeles kolmandat korda välja antud Eesti põlevkivitööstuse aastaraamatu valmimine võttis aega ligi üheksa kuud ning see jõudis huvilisteni vahetult enne pühapäeval toimuvat kaevurite päeva.

Margus Kottise ütles, et 2017. aastat puudutavas aastaraamatus on numbrid rõõmsamad kui äsjaesitletud raamatus.

"Esiteks töötajate arv tõuseb ilmselt 2015. aasta tasemele. Teiseks, kindlasti on müüginumbrid hoopis teised. Igal juhul on see tunduvalt parem aasta kui 2016," kinnitas Kottise.