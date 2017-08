Suurbritannias hukkus raskes liiklusõnnetuses kaheksa inimest

Kõik hukkunud olid arvatavalt väikebussis. Politsei teatel on neli inimest viidud haiglasse, nende hulgas üks laps, vahendas BBC.

Kaks veokijuhti vahistati. Mõlemat juhti kahtlustatakse surma põhjustamises ohtliku sõidustiiliga, üht neist kahtlustatakse ka sõiduki juhtimises alkoholijoobes.

Kõik õnnetusse sattunud sõidukid sõitsid samas suunas.

Eight people have sadly now been confirmed deceased and four people have been taken to hospital following the collision.