Ministeerium muudab kehalise kasvatuse ainekava kaasaegseks liikumisõpetuseks

Soovituslikult peaks laps liikuma iga päev vähemalt tund aega nii, et tekiks soojatunne ja hingamine sageneks. Sel teemal doktoritööd kaitsnud Kerli Moosese sõnul võiks olukorra parandamiseks rohkem liikuda ka koolitundide ajal. Tartu ülikooli liikumislabori algatatud programm Liikuma Kutsuv Kool seda ka saavutada püüab, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"On võimalik veel lõimida tunni sisu liikumisega. Näiteks matemaatikaülesande lahendamine toimub kuidagi läbi liikumise, kas on näiteks vastused pandud seina peale ja laps peab siis, kui ta leiab õige vastuse, minema puudutama õiget vastust. Lahendusi on erinevaid," arutles Mooses.

Tihti piiravad laste kehalist aktiivsust koolis peale nutitelefonide ka kooli sisekorraeeskirjad, mis lihtsalt joosta ei luba.

"Kõik ütlevad, et ei tohi joosta, aga meid ei huvita, me jookseme ikka ringi," ütles Kert.

"Meil on kehka niimoodi, et me teeme rohkem harjutusi ja tunni lõpus paar minutit mängime jalgpalli, kuigi ma tahaks terve tunni mängida jalgpalli," rääkis Kren Saimon.

Praegune kehalise kasvatuse ainekava sarnaneb suuresti sellele, mida tänane keskealine põlvkond koolis õppis. Et liikumisharjumust soodustada on haridusministeerium asunud kehalisest kasvatusest vormima kaasaegset liikumisõpetust.

Aine muutub individuaalsemaks, vähem spordialakeskseks ja suureneb tundide arv.

"Tegelikult on ju viimasel ajal tulnud juurde hästi palju uusi spordialasid või on spordialad oma olemuselt teisenenud ja paraku nüüdisaegsete spordialadega tegelemist ainekava ei soodusta. Üks niisugustest asjadest võiks olla fitness, mida on küll võib-olla võimalik käsitleda võimlemise all, või saalihoki. Me ei räägi praegu ainekavas näiteks käsipallist ja selliseid alasid on veel teisigi," rääkis haridusministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja Pille Liblik.

Uuenenud liikumisõpetuse ainekava loodab ministeerium valmis saada aasta pärast.