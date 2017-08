India Kashmiris hukkus sisside ja valitsusjõudude lahingus kümme inimest

Arvatavalt kolm granaatide ja automaatidega relvastatud sissi ründasid Pulwama linnas asuvat politsei peakorterit, kus elavad ka mõnede politseinike perekonnas, lausus politsei peadirektor S.P. Vaid.

Esimeses rünnakulaines hukkus üks politseinik ja haavata sai kolm poolsõjaväelise üksuse liiget, kes evakueeriti lähedalasuvasse haiglasse.

"Veel kolm politseinikku ja neli politsei reservjõudude (CRPF - Central Reserve Police Force) sõdurit said surma hiljem rünnaku käigus," lisas Vaid.

Puhkenud tulevahetuses tapsid valitsuse julgeolekujõud kaks ründajat ning otsivad praegu kolmandat, kes politseijuhi sõnul varjab end kuskil laagrikompleksis.

Politsei varasema avalduse kohaselt on kõik pered laagrist evakueeritud ning pantvange mässulised ei võtnud.

Laagris viibib tavaliselt sadu politseinikke ja julgeolekutöötajaid.

Võimud on lõiganud piirkonnas ära ka mobiilse interneti, et takistada India-vastaste meeleavaldusi, mis on taktika sisside põgenema aitamiseks. Politseilaagri lähistel on toimunud juba väiksemad protestid.

Viimastel kuudel on mässuliste vastaste operatsioonide ajal tänavatele tulnud suur hulk tsiviilelanikest India-vastaseid meeleavaldajaid, kes on loopinud sõdureid kividega.

Selle aasta algusest on India väed tapnud vähemalt 136 mässulist, nende seas ka mitmeid nende komandöre.

Alates 1989. aastast on mässuliste rühmitused nõudnud Kashmiri India poolele iseseisvust või Pakistaniga liitmist. Mässuliste ja India sõjaväe kokkupõrgetes on hukkunud kümned tuhanded tsiviilisikud.

Kashmir on India ja Pakistani vahel jagatud Briti koloniaalvõimu lõppemisest saadik 1947. aastal. Mõlemad nõuavad endale kogu territooriumi.