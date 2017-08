Ilma juhita bussid lõpetasid Tallinnas sõitmise

Eesti Euroopa Liidu eesistumise raames Tallinnasse toodud bussid sõitsid kuu ajaga kokku 1300 kilomeetrit ja vedasid umbes 5500 inimest marsruudil Kultuurikatel–Mere puiestee.

Riigikantselei digiinnovatsiooni nõunik Marten Kaevats ütles, et see tehnoloogia on esialgu veel lapsekingades, aga masin- ja süvaõppel põhinev tehisintellekt on väga kiire õppimisvõimega ning iga Tallinnas sõidetud kilomeeter muutis bussi osavamaks ja kiiremaks.

Järgmisel suvel saab isesõitvaid väikebusse näha ilmselt Pärnu tänavatel, samuti on isejuhtiva tehnoloogia arendused käimas Tallinna Tehnikaülikoolis.