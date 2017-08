London kutsub EL-i Brexiti kõnelustel mitte jalgu järel lohistama

"Mõlemad osapooled peavad olema paindlikud ja valmis kompromissiks, mis puutub valdkondi, kus me oleme erimeelt," sõnas allikas. "Nagu EL on ise öelnud, kell tiksub, seega ei tohiks kumbki pool jalgu järel lohistada".

Suurbritannia Brexiti-ministeerium kutsus oma avalduses Euroopa Komisjoni samuti suuremale paindlikkusele.

Ministeeriumi sõnul soovib London, et kõnelused Suurbritannia EL-ist lahkumise ning tulevase eripartnerluse vahel oleksid lahutamatult seotud.

Brüssel soovib aga kõigepealt piisavat edu kolmes valdkonnas - EL-i kodanike staatus Suurbritannias, lahkumisarve ning Põhja-Iiri tulevane piir Iiri Vabariigiga.

Üks EL-i ametnik ütles reedel kohtumisel ajakirjanikega, et selle vahel, kus me oleme ja kus me peaksime olema, on väga sügav lõhe. Ametniku sõnul on ebatõenäoline, et eelseisvas kõnelustevoorus tehakse suuri edusamme.

Londoni teatel algavad läbirääkimised Briti Brexiti-ministri David Davise ja EL-i pealäbirääkija Michel Barnier' vahel esmaspäeval ja kestavad neljapäevani.

Kõneluste algus esmaspäeval on aga kahtlane, kuna 28. august on Suurbritannias riigipüha.

Briti valitsusallikas ütles, et järgmisel nädalal peetavad kõnelused on põhiliselt tehnilised ning aluseks põhjalikematele kõnelustele septembris.