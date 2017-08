Samost: järjekordselt sai kinnitust, et ärimehed ei tule poliitikas toime

Samost rääkis Vikerraadio saates "Samost ja Ruussaar", et kui Mõis ja Sõõrumaa reedel Tallinnas Pae tänaval endise vabakäiguvangide ühiselamu ees ajakirjanikele intervjuusid andsid, ei peegeldanud kummagi näost võidurõõmu.

"Mõlemad nägid välja nagu viletsad kaotajad. Kindlasti oli nende plaan kordades värvikam ja suurem," lausus ta. "Usun, et kui Sõõrumaa ja Mõis jõudsid mõttele, et teeks Tallinnas valimisliidu ja kandideeriks kohalike omavalitsuste valimistel, siis nad ei mõelnud, et ühel hetkel peavad nad minema Edgar Savisaare juurde ja paluma, et äkki võtate ka meid oma liitu".

Samost märkis, et vana tõde, et ärimehed ei tule poliitikas toime, sai järjekordse kinnituse.

"Muidugi tõetund on valimistel, aga kõik, mis nad valimisliiduga suutsid teha, oli see, et palgata endine Lõuna-Eesti lihatööstuse juht endale kampaaniajuhiks, temast lahti saada ja siduda nimekirja ka mõned kahtlasevõitu nimed nagu Leonid Tsingisser või Rodion Denissov," lausus Samost.

Teine saatejuht Ainar Ruussaar ei olnud nõus, et Mõis ja Sõõrumaa on näide äirmeeste toimetulematusest poliitikas.

Ta tõi välja, et Jüri Mõis on poliitikas väga kogenud - olnud nii Tallinna linnapea kui siseminister. Samuti on ta valitud erakordselt julgete avalduste eest aasta pressisõbraks. Sõõrumaa oli aga kunagi Savisaare nõunik ning 1990ndatel ka tema ihukaitsja ehk tegu on vanade sõpradega.

"Sinu väide rajaneb ilmselt sellele, et Savisaar on andnud lõppeval nädalal kaks pressikonverentsi ja teinud avaldusi, kus on olnud väga enesekindel, väga rahulolev ja isegi kuidagi rõõmsameelne," märkis Ruussaar.

Samost ei ole enda sõnul senini aru saanud, kuidas need kaks ettevõtjat Savisaare valimisliidu reedel avaldatud programmi alusel kandideerivad, isegi kui sellest vaid veerand alles jääb.

Ta märkis, et tahaks näha, kuidas Jüri mõis kommenteerib selle programmi punkte, nagu soodsatel tingimustel eluasemelaen Tallinna Pangas, pensionilisa tõstmine 150 eurole, sotsiaalsete tariifide kehtestamine elektri, toasooja ja vee kodutarbijatele, tasuta prügivedu ja nii edasi. Samuti on huvitav, mis saab Mõisa ja Sõõrumaa tegevusest volikogus.

"Sellel on potentsiaali olla Eesti poliitikaajaloo üks naljanumbreid," ütles ta.

Ruussaar lisas, et paljud ettevõtjad suhtuvad Mõisa ja Sõõrumaa sammu ilmselt ülikriitiliselt.