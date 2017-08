Soome politsei tuvastas noarünnakus kahtlustatava

Politsei sõnul on peamine kahtlusalune 1994. aastal sündinud marokolane. Varem öeldi tema nimeks Abderrahman Mechkah ja vanuseks 18 aastat, vahendas Reuters.

"Tema isik on nüüd kinnitust leidnud, nii et me teame nüüd, kellega on tegemist," ütles riikliku juurdlusbüroo peainspektor Crista Granroth.

Samas ei avalikustanud politsei kahtlusaluse tegelikku nime ja vanust.

Lisaks kahele hukkunule sai 18. augustil Turu linnas noarünnakus vigastada kaheksa inimest. Juhtunut uuritakse Soome esimese terrorismiga seotud rünnakuna.

Vahi all olev kahtlusalune ütles kohtule, et pani rünnaku toime, kuid eitas, et tema motiiv oli terrorism. Politsei sõnul valis kahtlusalune teadlikult oma ohvriteks naisi.

Peakahtlusalune ise sai haavata, kui politsei kinnipidamisel teda reide tulistas. Hetkel viibib ta Hämeenlinna vanglahaiglas.

Rünnaku kavandamises kahtlustatuna on vahi all veel kolm meest. Üks mees on kuulutatud rahvusvaheliselt tagaotsitavaks ning tema asukoht ei ole teada.

Kahtlusalune saabus Soome 2016. aastal ning elas Turus vastuvõtukeskuses. Enne rünnakut sai ta varjupaigataotlusele eitava vastuse.