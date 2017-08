ERR Moskvas: üle tuhande ettevõtte tutvustasid messil uut sõjatehnikat

Uue sõjatehnika näidiste demonstreerimine oli tehtud kõige tähtsama ostja ehk Vene kaitseministeeriumi jaoks. Foorumi "Armee 2017" käigus kirjutasid Vene kaitsetööstusettevõtted alla lepinguid rekordsummale - 25 miljardit eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuna aga Vene relvaturg on ikkagi piiratud, otsivad ettevõtted uusi kliente mujalt maailmast.

"Praegune foorum "Armee 2017" on võimalus läbi rääkida kümnete kõrgetasemeliste sõjaväedelegatsioonidega välisriikidest, kes tulid siia osalema. Venemaa ei kavatse kedagi hirmutada. Me pakume vahendeid julgeoleku tagamiseks riikidele, kel on seda vaja," rääkis sõjaväeekspert, ajakirja Rahvakaitse peatoimetaja Igor Korotšenko.

Kõige kallimad külalised foorumil olid delegatsioonid välismaalt. Venemaale kuulub 25 protsenti maalima relvaturust, suurem osa on vaid USA-l.

Venemaa sõjaline operatsioon Süürias suurendas kogu maailmas, eriti aga Lähis-Idas huvi Vene relvastuse vastu.

"Liibanoni erilise asendi tõttu on meil on vaja mitmekesistada sõjaressursside allikaid. Minu siinviibimise eesmärk on proovida varustada meie armeed kaasaegse relvastusega," ütles Liibanoni kaitseminister Yakoub As-Sarraf.

Potentsiaalsetel ostjatel on suur valik. Sel aastal esitlesid foorumil oma toodangut üle 1200 katsetööstusettevõtte Venemaalt ja teistest riikidest. Eelmisel aastal oli suuremal Euroopa kaitsemessil "Eurosatory" Venemaa-vastatse sanktsioonide tõttu esindatud vaid 12 Vene ettevõttet.

"Foorum on sel aastal üsna grandioosne. Mulle tundub, ta on palju suurem kui eelmisel aastal. Siin on esindatud kõik ja me saame kõik aru, et varsti ei saa "Eurosatory" enam konkureerida meie "Armee 2017" foorumiga," rääkis Kaitsetööstuskompanii peadirektor Aleksandr Krassovitski.

Suur osa foorumil näidatud relvastusest on kasutusel juba järgmisel kuul Valgevenes toimuval suurõppusel Zapad.