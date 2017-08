Viljandi elanikud koguvad allkirju vana mõisa kõrvalhoone päästmiseks

Allkirjade kogumise algatanud viljandlane Joosep Metslang ütles "Aktuaalsele kaamerale", et sisuliselt on nüüd hävinenud kõik, mis oli alles Viljandi omaaegsetest kõrtsidest.

"Hästi näotu. Vanalinn on siit 200 meetri kaugusel ja siin on meil hullem kui Narvas. Põhimõtteliselt pole mitte midagi enam järel. Juriidiliselt meil ei olnud võimalik teha muud, kui paluda Viljandi Tarbijate Ühistul, et nad ei lammutaks neid hooneid, aga ühistu arvas, et ta ikkagi lammutab need," selgitas Metslang.

Viljandi Tarbijate Ühistu haldusjuht Margus Toomla ütles, et kuna muinsuskaitseamet ja Viljandi linnavalitsus pidasid seda hoonet väheväärtuslikuks, siis ei olnud ka ühistul seda põhjust väärtuslikuks pidada.

Viljandi linna peaarhitekt Olav Remmelkoor kinnitas, et Viljandi mõisa abihoonete lammutamise puhul pole tegemist seaduserikkumisega.

"Põhjus on arendushuvis aastast 2012, mil kinnistu omanik lasi koostada detailplaneeringu. Detailplaneering kehtestati selliselt, et need hooned lammutamisele olid määratud," rääkis Remmelkoor.

Muinsuskaitseameti Viljandimaa vaneminspektor Anne Kivi kinnitas, et muinsuskaitse kooskõlastas detailplaneeringu ja lammutusloa, kuna peab neid hooneid väheväärtuslikeks.