Kuusiku lennuvälja juures kukkus alla motodeltaplaan, hukkus kaks inimest

Päästeameti pressiesindaja kinnitusel sai häirekeskus teate õnnetusest 19.27. Seejärel tuli pressiesindaja sõnul kohe ka info, et metsas nähakse suitsu.

19.41 jõudis esimene päästemeeskond läbi tiheda metsa sündmuskohale ning kustutas õhusõiduki. Motoriseeritud deltaplaan hävis tules täielikult.

"Kella 19.40-ks jõuti sündmuskohale, kus kukkumine toimus. Kõik oli põlenud ja päästa ei olnud enam midagi," rääkis pressiesindaja ERR-ile.

Õnnetuse tagajärjel hukkusid mõlemad õhusõidukiga lennanud isikud.

Õnnetuse põhjused on selgitamisel.

Sündmuskohale jõudnud "Aktuaalse kaamera" ajakirjaniku Vahur Lauri sõnul on enamik õnnetusega seotud küsimusi veel lahtised.

"Kes olid need kaks inimest, mida nad siin tegid, kas nad tahtsid maanduda Kuusiku lennuväljale või mitte. Teada on, et deltaplaanidega tehakse kommertslende, et neid kasutatakse ka video ülesvõtmiseks. Mis juhtus nende kahe inimesega, sellele peavad päästeamet ja politsei alles vastuseid leidma, arvatavasti homme," rääkis Lauri.