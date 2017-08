Kaevurid elavad parema tuleviku nimel

Eesti põlevkivitööstus on pärast rasket 2016. aastat, kui langesid kõik põhinäitajad, taas jalgu alla saamas. Prognooside põhjal peaks tõusuteele pöörduma tuluread ja luuakse ka uusi töökohti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaevur Pavel Sergejev ütles, et kaevurite palgad on regioonis ühed kõrgemad ja elatakse lootusega veelgi paremale tulevikule. "Inimene tahab alati rohkem. Loodame, et rasked ajad on seljataga, sest praegu oleme olukorras, kus tõuseb nii tootlikkus kui ka tarbimine. See rõõmustab ja loodetavasti jätkub nii ka tulevikus," rääkis ta.

Kaevur Aivar Kuusk avaldas lootust, et tulevikus arvestatakse kaevurite arvamusega senisest rohkem ning ka palk võiks suurem olla. "Tööd on palju, aga palgad ei ole töökoormuse väärilised. Palgad ei kasva, kuid tööd tuleb aina juurde," märkis Kuusk.

Kaevur Boriss Vojevodin leidis, et töö on perspektiivne, sest tööandjad soosivad õppimist ja enesearendamist. "Kui mitte võtta iga perekonda eraldi, siis üldiselt arvan, et kaevurid elavad hästi. Muidugi tahaks paremat elu, kuid siiski arvan, et pole häda midagi," ütles ta.

Kokku töötab Eesti Energias ja VKG-s üle 2500 kaevuri.