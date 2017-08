Esmaspäev on peamiselt sajuta

Esmaspäeval on ilm peamiselt kuiv, sooja on kuni 17 kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm, kohati tekib udu. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5 kraadist 13 kraadini, maapinnal võib langeda kohati 0 kraadi lähedale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilves selgimistega ja valdavalt kuiv ilm, paiguti on udu. Puhub nõrk põhjakaare tuul ning termomeetrinäidud on 8 ja 11 kraadi vahel.

Päeval on pilves selgimistega ilm, kohati võib hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja tuleb 14 kuni 17 kraadi.

Õhtul pilvisus hõreneb ja ilm on sajuta, paiguti tekib udu. Tuul vaibub ja on muutlik. Õhusooja on 8 kuni 13 kraadi.

Teisipäeva öö tuleb selgimistega ja jahe, päev aga on vahelduva pilvisuse ja vähese hoovihmavõimalusega. Kolmapäev on tuuline, öö ja päeva esimene pool on sajuta, õhtuks aga jõuab Lääne-Eestisse vihm. Sadu jätkub neljapäeval juba kõikjal ning lakkab reede ööseks. Reede ise tuleb vahelduva pilvisuse ja hoovihmavõimalustega.

Õhutemperatuur langeb teisipäeva öösel kuni -3 kraadini, edaspidi on ööd tuntavalt soojemad. Päevased õhutemperatuurinäidud jäävad teisipäeval 16 ja 19 kraadi vahele, edaspidi võib olla sooja kuni 21 kraadi.