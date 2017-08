Saksa sotsiaaldemokraatide liider hoogustas rünnakuid Merkeli vastu

"On palju asju, mille puhul on inimestel tunne, et Merkel on teadmatuses," ütles Euroopa Parlamendi endine president Schulz intervjuus ringhäälingukompaniile ARD.

Viimase arvamusuuringu tulemuste kohaselt toetab Merkeli CDU/CSU-d 38 protsenti ja SPD-d 22 protsenti valijatest.

Schulz rõhutas, et tema erakond võib veel üldvalimistel võidu saavutada, keskendudes neile, kes ei ole veel otsust langetanud.

Eelmisel nädalal avaldatud küsitluse kohaselt ei ole 46 protsenti valijatest veel lõplikult otsustanud, kellele hääl anda.

Ajakiri Der Spiegel kirjutas nädalavahetusel, et Merkel kasutab kampaaniaüritustele lendamiseks politsei ja relvajõudude helikoptereid, kuid tema partei maksab selle eest ainult murdosa turuhinnast.

Schulzi sõnul püüdis Merkel dikteerida ka nende ainsa, järgmisel nädalal korraldatava teledebati tingimusi.

Schulz kordas taas, et SPD ei ole huvitatud väiksema osapoole rollist Merkeli juhitavas valitsuses.

"Ma ei taha jätkata suurkoalitsioonis," sõnas ta.

Küsitluste kohaselt peaksid 24. septembril peetavatel valimistel ületama viieprotsendise valimiskünnise ka rohelised, ärimeelne Vabad Demokraadid (FDP), vasakäärmuslik Die Linke ja parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD).