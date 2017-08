Trump sõidab tormist laastatud Texasesse

"President sõidab Texasesse teisipäeval. Me koordineerime logistikat riigi ja kohalike ametnikega," ütles Valge Maja kõneisik Sarah Sanders.

Texase osariiki tabas reedel 4. kategooria orkaan Harvey, mis Mehhiko lahelt maismaale jõudes nõrgenes kiiresti troopiliseks tormiks, kuid tõi kaasa katastroofilised üleujutused ja ulatusliku ainelise kahju.

Orkaani Harvey kahjud võivad kasvada niisama suureks kui orkaani Katrina purustused, prognoosib USA kindlustusinstituut.

Kindlustusfirma Andrew Siffert BMS Group prognoosi kohaselt võivad Harvey majanduskahjud ületada kümme miljardit dollarit. Katrina on seni olnud Ühendriikide suurimat rahalist kahju põhjustanud orkaan.

Ennustuste kohaselt jääb Harvey järgnevateks päevadeks ranniku kohale, tuues kaasa ohtlikes kogustes vihma.

2,3 miljoni elanikuga Houstonis on paljud tänavad muutunud kiirevoolulisteks jõgedeks ning võimud on manitsenud inimesi kodudes püsima.

HISTORIC rainfall in Houston, and all over Texas. Floods are unprecedented, and more rain coming. Spirit of the people is incredible.Thanks!