Kuigi Tallinna peaarhitekt-ametile teadaolevalt rajatakse Porto Francosse ka 80 korterit, on arendaja otsustanud, et müügikortereid neist ei saa.

Eelmisel nädalal kirjutas Postimees, et pealinna üks mastaapsemaid kinnisvaraarendusi Porto Franco saab olema ainult kaubandus- ja büroopindade päralt ning välja reklaamitud eluasemeid sinna ei rajata.

Tallinna linna peaarhitekti ameti juhataja asetäitja Hendrik Mänd ütles ERR-i raadiouudistele, et linnale teadaolevalt rajatakse Porto Francosse ka 80 korterit.

"Projekteerimistingimustega me nõudsime, et elamufunktsioon seal säiliks. Määrasime ära, kui suur see protsent peab olema, ning väljastatud ehituslubades on korterid täiesti selgelt olemas. Ei oska kommenteerida, kust tuleb väide, et elamuid ei kavandata sinna," rääkis Mänd.

Porto Franco arendaja Rauno Teder kinnitas raadiouudistele, et müügikortereid Porto Francosse ei tule. Küll aga saavad ärikeskuse üürnikud rajada kolmandast viienda korruseni nii kontoreid kui rendikortereid.

Korterelamute rajamine ärimaale ehk rendikorterid on levinud praktika ja toob arendajale rohkem tulu, selgitas Uus Maa analüütik Risto Vähi.

Külaliskorteris elamine ei muuda üürija jaoks Vähi hinnangul midagi. "Hea tava on selline, kui tegemist on üüriäriga, siis enamasti üürilepingud lähevad tihti üle. Ehk kui peaks juhtuma midagi sellist, et omanik pankrotistub ja tema vara läheb müüki, siis tihtilugu lähevad lepingud üle."

Porto Franco naaberhoonete arendaja Capital Milli partneri Marko Kulli sõnul on linna soov mõistmatu. "Kui sul on tegu multifunktsionaalse hoonega, siis sul peab olema arusaam, et mis see hoone on. Kui Porto Franco puhul oleks seal ka korterid, siis kus sa siis elad, kas kaubanduskeskuses või büroohoones ehk mis on selle hoone põhifunktsioon."

Porto Franco esimene maja tahetakse valmis saada 2019. aasta esimeseks pooleks. Kogu keskus avatakse 2020. aastal.