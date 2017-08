Inglismaa rannikule saabus merelt salapärane udu, 133 inimest on haiglas

Briti võimudel pole hetkel veel õnnestunud välja selgitada, kas ja millist kemikaali Birling Gapi randa saabunud udu sisaldas, vahendasid Guardian, BBC ja Yle.

Inimeste sõnul olevat udu haisenud kloori järele, kuid ametnikud ei pea mingit kloorileket siiski tõenäoliseks.

Ida-Sussexi võimud on soovitanud rannapiirkonna elanikel praegu veel siseruumides püsida ning hoida uksed ja aknad suletuina.

Please keep doors & windows closed following the #BirlingGap incident https://t.co/f7R3xsvcin

This the chemical mist at Beachy Head / Birling Gap that led us to leave with stinging eyes... pic.twitter.com/GNuRx2Mv9C