Märt Sults vigasest reklaamplakatist: see on kiillause!

Endine koolidirektor, riigikogu liige Märt Sults (Keskerakond) on lasknud panna Tallinnasse üles kolm keelereeglite vastu eksivat reklaamplakatit, millega soovib koolilastele head uut õppeaastat soovida. Põhja-Tallinna linnaosas volikokku kandideeriv Sults väidab, et tegemist ei ole valimiskampaaniaga ning eitab keelereeglite vastu eksimist, mistõttu ei kavatse ka plakateid ümber teha.

Endine pikaaegne Kopli kunstigümnaasiumi direktor, nüüdne riigikogu liige Märt Sults ütleb Tallinna linnapilti ilmunud kolme kirjavigase reklaamplakati kohta, et on saanud üksnes positiivset tagasisidet ning ei tunnista vigu. Samuti keeldub ta plakateid valimiskampaania osaks pidamast.

Olete silmatorkavad plakatid linnapilti üles pannud. Olete te tagasisidet ka neile saanud?

Jaa, ämbrite kaupa positiivne.

Ma tegin seda niimoodi, et ma panin selle kõigepealt Facebooki üles. Mul kevadel oli peaaegu samasugune, ainult et "õppurite" asemel oli sõna "koolijütsid", aga siis mingi teatav seltsimees oskas öelda, et "koolijütsi" all mõistetakse 1.-4. klassi laps. Siis ma mõtlesin, et hea küll, mina, vana pedagooginärts, kuidas ma võisin sellise ämbri teha, ja siis panin sõna "õppurid".

"Jah, need komad võivad seal olla ja võivad mitte olla - reeglid neid ei keela ja seda riigieksami kirjandis valeks ei saa lugeda."

Kõik on mu isikliku raha eest tehtud ja see on juba neljas kord, kui ma niimoodi õnnitlen oma õpilasi. Õigemini, tuletan meelde, et see on kihvt asi ja see on emotsioone täis, see ei ole mingisugune... Noh, ma võin rääkida kui palju tahes, te niikuinii ei usu. Jälle, jälle pannakse kirja, et niikuinii mingi erakonnavärk.

Kuna tuli uus määrus välja, et kooli minna ei tohi ja ma oma sõpradele ja õpilastele paha ei taha, koolist läbi ei läheks, siis seekord ma lihtsalt valusa ja haige südamega pidin seda tegema - ma tahtsin tõesti koolidest läbi käia, aga kuna tuli see määrus, siis ma ei saa ju teha nii, et ma teen oma sõpradele, oma headele inimestele, keda ma väga armastan, haiget. Nii et ma ei saa teha seda.

Kas seda tagasisidet ka olete saanud, et teie plakati tekstis on vigu?

Te mõtlete komasid?

Jah, et komasid on ehk pisut ülearu saanud ja hüüumärke ka.

Ei ole, hüüumärke ei ole liiga palju, see on minu stiil, sinna ei ole midagi teha!

Aga komad?

Aga komad sellepärast, et see on kiillause. "Head mõnusat algust" on tähtis, ja see on eesti keele reeglite järgi kõik õige. Ma ei tea, mida need eesti keele uutjad teevad siin, koristavad kõik komad ja semikoolonid ära kogu aeg, eks ole. Ma mõtlesin tükk aega, kuidas ma saan hästi lühidalt hästi palju öelda ja mitte ükski semiootik ei ole mulle nüüd seda öelnud.

Mul oli eile Facebookis täpselt seesama küsimus: üks küsis, kas komasid pole liiga palju, ja mina ütlesin, et see on kiillause, sõnum on "head mõnusat algust". Jah, need komad võivad seal olla ja võivad mitte olla - reeglid neid ei keela ja seda riigieksami kirjandis valeks ei saa lugeda.

Aga kas küsisite igaks juhuks kuskilt järele ka?

Kui päris aus olla... No ütleme nii, et kui on valesti, siis on see puhas minu aps. Ma ei küsinud kuskilt järele. Ma ei saa konsulteerida kellegagi, sest ma ei taha konsulteerida kellegagi, keda mulle antakse konsulteerimiseks, sellepärast et need konsulteerimised ei ole puhtad ja siirad.

Arvate, et eesti keele instituudis ei anta teile siirast nõu?

Ei-ei-ei, kui eesti keele instituuti ma oleksin seda rääkima läinud, siis oleks eesti keele instituut kleepinud neid plakateid terve Eesti täis.

Mis te nii arvate?

Ma tean seda. Ma oma mõtteid ja oma asju, mida ma kavatsen teha, üritan hoida kuni viimase hetkeni nii, et neist keegi mitte midagi ei tea. Mul on see plagiaatsus igapäevane asi - ma käin mingi mõtte välja, idee välja, et teeks selle ära, järgmine päev on mingisugune kaubamärk all ja mingi teine firma teeb seda, kaasaarvatud haridusministeerium.

Selles suhtes ma pean uskuma ennast ja oma väga lähedasi inimesi, nõu saan küsida hästi kitsas ringkonnas, sest ma puutun plagiaadiga kokku hommikust õhtuni, iseenda mõtete plagiaadiga. Kahjuks on see nii. Ja selle plakati väljailmumise ma avalikustasin - minult on küsitud küll, kas see aasta tuleb ka, ma ütlesin, muidugi tuleb, aga rohkem ma midagi ei ütelnud!

Kes need plagieerijad on, kellega te hädas olete?

Ma ei hädas, nemad on minuga hädas.

Aga ikkagi, kes teid plagieerima kipuvad?

Ei, ma ei hakka rääkima. Kui ma räägin, siis ma ütlen otse näkku, ma ei hakka midagi küll meedia kaudu tegema. Mul on sellised põhimõtted.

Kui nüüd keegi ikkagi ütleb teile, et komasid sai ülearu ja seda reeglid ei toeta, kas te siis võtate midagi ette ka nende plakatitega?

Mida ma võtan ette? Mul ei ole raha! Ma ei hakka neid ümber ometigi trükkima. Las keegi ütleb, las keegi kirjutab, et seal on komasid liiga palju, seal on komasid liiga vähe. See firma, kes need plakatid trükkis ja üles pani, selles firmas on korrektorid olemas, neid see asi ei häirinud. Eesti keele filoloogid seal on olemas. Jah, ta on piiri peal, ma ei eita seda, eks ole, aga samal ajal ta minu koolituse järgi on kiillause, kui mina koolis käisin. Eesti keele grammatikas olin ma päris kõva käsi!

Kes tahab pahasti öelda, see ütleb niikuinii, aga kes tahab näha head, saab sealt emotsiooni ja emotsioon on hea. Ma tunnen, et ma tegin õige asja. Mul isegi naine neelas alla praegu selle rahakulutamise selle plakati peale - see on kõige suurem tunnustus!

Aga ma värisen koos koolidega praegu, sest see, mis see aasta aasta tuleb - mul on südamest kahju selle kohutava pressingu peale, mis koolidele langeb selle 16-aastaste valimisõigusega ja soovin absoluutselt kõikidele koolidirektoritele ja huvijuhtidele, sotsiaalpedagoogidele, turvainimestele väga kainet meelt ja väga kanget tahet, et nad suudaksid sellele jandile vastu pidada, mis nüüd tuleb. Sügav kummardus, et koolijuhid suudaksid hoida nüüd seda, mis selle 30 000 hääle püüdmiseks lahti läheb.

Jah, kahjuks ma olen poliitik, ma ei saa minna oma väga tuttavatesse sõprade koolidesse 1. septembril ja öelda head uut aastat - ma ei taha neile halba. Nii et see 1. september on minu jaoks isiklikult väga raske.

Aga kui keegi ütleb, et seal komasid palju on, siis ma ütlen, et täie raha eest! Vastus on selline. Kui juba see läks nii palju maksma, siis miks kuramuse pärast ei või komasid panna!

Palju see siis läks teile maksma?

Nad maksavad niimoodi tuhande euro ringis.

See on koos selle nö linnaruumi rentimisega?

Linnaruumi ma rentisin juba jaanuaris ära.

Mitu plakatit teil on?

Ma ei ole lugenud, aga neid peaks kolm tükki olema. 300 eurot pluss käibemaks pidi olema tükk.

Kus nad teil kõik ripuvad?

Kristiines peaks rippuma, siis Paldiski maantee nurgas peaks rippuma ja Sõle tänava otsas peaks rippuma. Niimoodi on tellitud ja ma broneerin kohad jaanuarikuus, seepärast nad on nii odavad. Lihtinimese jaoks on ta puhas rahapõletamine muidugi, aga kui sa oled terve elu koolis olnud, siis... rohkemat ma ei saa teha.

Kus te ise kandideerite?

Põhja-Tallinnas. Aga need on sellised kohad, kus inimeste läbikäik on hästi-hästi suur, siis antud juhul see ei klassifitseeru mitte mingil juhul minu puhul Põhja-Tallinnas valimiskampaaniaks, kui keegi hakkab seda nüüd külge ajama. No seda aetakse ka niikuinii külge!

Aga kevadel oli, möödunud sügisel oli, ülemöödunud kevadel oli - kogu aeg on need plakatid üleval olnud samade kohtade peal. Täpselt kõik see aeg on olnud, kui ma koolis ei ole olnud. Ma ei ole koolis nüüd kaks aastat olnud ja kaks aastat ma nutan selle järgi.

Aga jah, koolidirektoritele, huvijuhtidele, sotsiaalpedagoogidele ma soovin meeletut, meeletut tahtekindlust, sest see, mis seal ümber koolide toimuma hakkab, see on karauul! Seda keegi ei kuulanud, kui seda seaduseelnõu vastu võtma hakati. Ma möllasin ja ma kirjutasin eelnõusid ja jumal-jumal, mis ma kõik tegin seal. Seal aga ainult hääletati ja hääletati, ja hääletatigi rahulikult sisse. Ma mõtlesin, et kuramus küll, mis asja te teete! Aga see on töölepingusse sisse kirjutatud kannatused.

Eesti keele instituudi keelenõuandla kommentaar Märt Sultsi reklaamplakati lausele "Head, uue õppehooaja, mõnusat algust !!!" (lause muutmata kujul):

"Sellesse lausesse komasid panna ei ole korrektne."

Sellesse lausesse komasid panna ei ole korrektne. Ilma komadeta on lause keeleliselt korrektne. Tegemist ei ole kiillausega, nagu arvas lause koostaja. Tegemist on samaväärsete täienditega. Koma on vajalik rinnastatud täiendite korral ehk kui täiendid käivad eri asjade kohta.

Kolme hüüumärki ei saa otseselt keelata, ent tegemist on stiililiialdusega.

Täiendite rinnastuse kohta võib lisaks uurida siit.