Saksa politsei kahtlustab, et põetaja mõrvas vähemalt 84 patsienti

40-aastane Niels Högel mõisteti 2015. aasta veebruaris süüdi ja saadeti vanglasse kahe intensiivravi patsiendi mõrvamise eest Delmenhorsti haiglas. Lisaks mõistis kohus ta süüdi kolmes mõrvakatses, vahendasid AFP ja The Local.

Esmaspäeval aga teatas politsei, et uurijad on vahepeal ekshumeerinud ja analüüsinud veel surnukehi ning on leidnud tõendeid vähemalt 84 mõrva kohta.

Juhul kui kahtlustused paika peavad ja nendele lisada juba kinnituse saanud kaks mõrva, oleks Högeli näol tegu Saksamaa ajaloo ühe hullema sarimõrvariga.

2015. aasta kohtuprotsessil tunnistas mees, et ta süstis umbes 90 patsiendile lubatust suurema doosi ravimit, et ta saaks hiljem tähelepanu nende patsientide elustamisega ning paistaks seeläbi oma ülemustele paremini silma.

Högel tunnistas, et tundis eufooriat, kui tal õnnestus mõni patsient päästa. Kui see aga ei õnnestunud, tundis ta alati masendust ning lubas endale, et see jääb viimaseks korraks, kui ta sellist "surmavat mängu" harrastab. Paraku ei suutnud ta endale antud lubadust eriti pikka aega pidada.

Pärast Högeli kunagisi ülestunnistusi alustasid politsei ja prokuratuur põhjalikku juurdlust nimega Kardio, et vaadata üle Delmenhorsti haiglas aset leidnud surmajuhtumid. Äsja esitatud kahtlustused ongi nimetatud juurdluse tulemuseks.