Mõis: kirjutame Savisaarega ühise programmi kokku

Edgar Savisaarega ühineva valimisliidu Tegus Tallinn üks asutaja Jüri Mõis on veendunud, et ületamatuid takistusi ühise programmi koostamisel ei teki.

Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna valimisliidu ühinemine on Mõisa sõnul kindel. "Sada protsenti on see kindel siis, kui see kell 15 välja kuulutatakse [otseülekannet vaata siit]. Aga mingeid suuri probleeme ei paista olevat," rääkis Mõis Vikerraadiole.

Küsimusele, mida on ühinemisest võita Urmas Sõõrumaal või Jüri Mõisal, vastas ta: "Meie oleme see jõud Tallinna tulevases volikogus, kes tahaks teha kõikide jõududega koostööd. Ja mida varem see algab, seda parem see on."

Mõisa sõnul on eesmärk lõpetada olemasoleva praktika, kus kohaliku omavalitsuse volikogus käib pidev võitlus opositsiooni ja koalitsiooni vahel.

"Ise arvame, et kui oleme suuremad, oleme nähtavamad ja arvestatavamad. See annab meile parema valimistulemuse ja pärast saame rohkem mõjutada linnaelu," põhjendas ta liitumist Savisaarega.

Programmide ühildamise kohta lausus Mõis, et Ühistupanga kohta pole tema arvamus muutunud, kuid ka Savisaare programm ei räägi enam ühistupangast, vaid ühest Tallinna pangast soodustingimustel laenu andmisest. Mõis pakkus ühe lahendusena välja, et linn võiks osta praegu ühistupanga kontol oleva 10 miljoni euroga näiteks LHV aktsiaid, teenida sealt dividenditulu ja sellega rahuldada sotsiaalvajadust selles tegevusvaldkonnas.

Mõisa sõnul on vale arvata, et Tegus Tallinn suubub Savisaare liitu või vastupidi. "Kirjutame ühise programmi, mille mõlemad heaks kiidavad."