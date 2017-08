Ühistupank andis välja esimese ärilaenu

Esimene laenuleping 100 000 euro mahus allkirjastati möödunud nädalal. Laenuga plaanib Viimsis tegutsev toitlustusettevõte ümber ehitada köögi ja soetada uut tehnikat, teatas Ühistupank.

Ettevõtetele laenude pakkumine on ainus teenus, mida saab Ühistupank pakkuda ilma tegevusloata, ütles panga juhatuse esimees Ülle Mathiesen BNS-ile. Tegevusloa puudumise tõttu ei saa pank pakkuda laene ega muid teenuseid eraisikutele.

Mathieseni sõnul on väikeste ja keskmiste ettevõtete huvi uue laenu vastu märkimisväärne ning suurpankade vähene huvi väikeste äriklientide vastu annab väikestele finantsasutustele hea võimaluse.

Eesti Ühistupank näeb ärilaenu klientidena eelkõige ettevõtteid, millel on vaja äritegevuse arendamiseks ja laiendamiseks laenu mahus 10 000 - 150 000 eurot. "Ettevõtte asukoht ega tegevusala ei ole meie jaoks piiranguks – oleme valmis rahastama erinevate sektorite ettevõtteid Eesti eri paigus. Laenuintress on meil kindlasti konkurentsivõimeline, oluline on kinnisvaratagatise olemasolu. Esimeses etapis anname me ettevõtetele laenu kuni kolmeks aastaks," lisas Ülle Mathiesen.

Aprillis ei andnud finantsinspektsioon Ühistupangale tegevusluba, kuna ei saanud soovitud lisainfot Edgar Savisaare kohta. Ühistupank kaebas mais finantsinspektsiooni kohtusse ning plaanib tänavu neljandas kvartalis uuesti taotleda tegevusluba.

Ühistupangal on 161 eraisikust ja juriidilisest isikust liiget. Nende hulgas on Tallinna linn, Tartu Tarbijate Kooperatiiv, Mainor, Estiko, E-Piim Tootmine, Endover Kinnisvara, Silikaat Grupp, Saidafarm, Fund Ehitus ja Seven Oil. Samuti olid asutajaliikmeteks Põlvamaa, Kambja, Maaelu Edendamise ja Kehtna hoiu-laenuühistud, EELK Varahaldus ning mitmed väiksemad ettevõtted.