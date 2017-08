Savisaare kohtuprotsessil pahandas kaitstjaid ülekuulamiste järjekord

Kohtuasjas osalevad kaitsjad avaldasid istungil rahulolematust, et prokuratuur ei ole kinni pidanud kevadel kokku lepitud tõendite uurimise ajakavast ja kaitsjatele lühikese etteteatamise ajaga on kohtusse kutsutud hulk tunnistajaid.

Kohtu all oleva ärimehe Alexander Kofkini kaitsja vandeadvokaadi Aivar Pilve sõnu peaks tõendite uurimise järjekord olema eelnevalt paika pandud. "Ma arvan, et pole piisav, et kaitsjad saavad möödunud nädala neljapäeval ja reedel teada, milliseid tõendeid esmaspäeval kohtus uurima hakatakse," ütles Pilv teisipäeval Harju maakohtus, lisades, et tõendite uurimise järjekorrast peaks prokuratuur kinni pidama. Ta viitas 22. märtsil paika pandud tõendite uurimise ajakavale, mida prokuratuur on nüüd muutnud.

Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs lisas, et tema mure on isikuliste tõenditega. "See vajab aega ja me ei saa olla iga päev valmis enam kui 150 tunnistaja kuulamiseks," ütles Nääs, märkides, et prokuratuur peaks tunnistajate ülekuulamisest kaitsjatele teada andma vähemalt kaks nädalat ette.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus tõdes, et kuigi märtsis sai kokku lepitud tõendite uurimise ajakava, on alles nüüd selgunud, millise tempoga on kohus süüasja asunud uurima. Nii ongi protsess seni kulgenud algselt kavandatust kiiremini. "Seetõttu tulin välja ettepanekuga võtta prokuröri esitatavate tõendite aega kokku. Mis aga puudutab mõistlikku aega etteteatamiseks, siis mina olen järginud reeglit, et tuleb selleks varuda mõned päevad. Ja mingit üllatusmomenti tõendites ei ole, nende sisu on menetluspooltele ju teada," märkis Evestus.

Kohus leidis, et tõendite uurimisel tuleb jääda 22. märtsil kokkulepitud plaani juurde. Samas lisas kohus, et kindlasti ei vaja kaitsjad kaht nädalat etteteatamise aega selle osas, kelle tunnistajatest prokuratuur kohtusse kutsub ning selleks piisab paarist päevast.

Savisaare kohtuprotsess jätkus teisipäeval. Kui istungi esimeses pooles on kohtul plaanis uurida Kofkiniga seotud süüepisoode käsitlevaid kirjalikke tõendeid, siis pärastlõunast asuvad tunnistajatena ütlusi andma seitse inimest, kelle ütlused on samuti seotud Kofkini episoodidega.

Savisaare korruptsioonisüü uurimine algas Harju maakohtus 12. juunil, kui kohtualused kinnitasid, et neile esitatud süüdistus on arusaadav, kuid nad ei tunnista end süüdi. Vaid eksminister Villu Reiljan võttis süü omaks ning tema süüepisoodid eraldas kohus üldisest süüasjast kokkuleppemenetluse läbiviimiseks.

Kohus on seni jõudnud kuulata tunnistajatest vaid reklaamiärimees Paavo Pettaid ja ehitusärimeest Tarvo Tederit. Süüalustest on oma ütlused andnud Reiljan ja Tallinna endine linnaametnik Priit Kutser. Neist viimane lootis, et tema süüasi lõpetatakse oportuniteediga, kuid riigiprokuratuur polnud sellega päri.

Kohus on jõudnud kuulata ka jälitustoimingutega kogutud helisalvestisi ja uurida kirjalikke tõendeid. Ühtlasi avaldas kohus, et ei nõustu osade kaitsjate taotlusega lõpetada nende kaitsealuste osas süüasi mõistiliku menetlusaja möödumisega. "Menetluse lõpetamine sellel motiivil saaks tulla kõne alla viimase abinõuna ja kohus leiab, et praegu sellist viimast abinõu rakendada ei ole põhjust. Eelkõige seetõttu, et kohtul puudub praegu täielikult ülevaade asja mahukusest. Praegu on selline otsustus menetlus lõpetada mõistliku menetlusaja möödumisega ennatlik," märkis maakohus.

Ühtlasi on Savisaare protsessi ilmestanud ka asjaolu, et Keskerakonna eksliidril on korduvalt kohtusaalis tervislik seisund halvenenud ning kahel korral on kiirabi ta haiglasse viinud.

Riigiprokuratuur esitas mullu novembri lõpus süüdistuse kuritegude toimepanemises Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele, MTÜ-le Eesti Keskerakond, Tallinna linnavolikogu esimehele Kalev Kallole, lisaks veel linnavalitsuse endisele nõunikule ja viiele ettevõtjale.

Kogutud tõendite alusel on Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele esitatud süüdistus korduvas suures ulatuses altkäemaksuga nõustumises ja vastuvõtmises, suures ulatuses toime pandud rahapesus, suures ulatuses ja korduvalt toime pandud omastamises ning suures ulatuses erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises. Esitatud süüdistuse kohaselt võttis Edgar Savisaar olles Tallinna linnapea vastu altkäemaksu ja nõustus sellega seoses oma tööülesannete täitmisega.

Tallinna linna eelarveliste vahendite ebaseadusliku omastamise puhul on tegemist süüdistuse kohaselt linnale eraldatud eelarveliste vahendite kuritarvitamisega kohaliku omavalitsuse volikogu valimisreklaamide valmistamiseks 2013. aastal. Kohtueelse menetluse käigus esitati kahtlustus mitmele linnavalitsuse ametnikule ja eraisikule. Seitsme ametiisiku suhtes lõpetas prokuratuur kriminaalmenetluse selle aluse puudumise tõttu, kuna ametnike tegevus ei olnud kantud tahtlusest omastada linna vara erakonnale ega sellega seotud inimestele. Seitsme inimese suhtes lõpetas prokuratuur kriminaalmenetluse oportuniteedi põhimõtetel. See tähendab, et prokuratuuri hinnangul on kahtlustuse saanud inimeste poolt toime pandud kuritegu tuvastatud, kuid nende süü ja roll kuriteo toimepanemisel ei olnud määrav. Kõnealustele inimestele on määratud rahaline kohustus, mis tasutakse riigituludesse, lisaks peavad nad hüvitama osaliselt kriminaalmenetluse kulud.

Savisaarele altkäemaksu andmises süüdistab riigiprokuratuur ärimehi Aivar Tuulbergi, Alexander Kofkinit, Hillar Tederit ja Vello Kunmani. Tallinna linnavolikogu esimeest Kalev Kallot süüdistatakse kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele. Reiljan sai kohtueelse uurimise lõppedes süüdistuse Savisaarele altkäemaksu vahendamises. Kohtu all on juriidilise isikuna ka MTÜ Eesti Keskerakond. Eeluurimisel oli kahtluse alla ka reklaamiärimees Paavo Pettai, kes aga asus prokuratuuriga koostööle ja süüdistust ei saanud.