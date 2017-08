India meedia teatel süütasid Singhi kummardajad enne karistuse väljakuulutamist ühe sõiduki põlema. Reedel puhkesid Haryana osariigis Panchkulas pärast kohtuotsuse väljakuulutamist rahutused, mille tagajärjel sai surma 38 inimest, vahendas BBC.

Singh mõisteti süüdi kahe naise vägistamises ning talle määrati kaks järjestikust kümneaastast vangistust.

Esialgu teatati kümne aasta pikkusest vanglakaristusest, kuid Singhi advokaadid kinnitasid hiljem, et kokku tuleb karistuse pikkuseks 20 aastat.

Singhi esindajate kinnitusel kaebavad nad kohtuotsuse edasi Punjabi ja Haryana ülemkohtus.

Meedia andmetel kavatsevad prokurörid nõuda karmimat karistust. Varem olid nad nõudnud eluaegset vanglakaristust. Ohvrite advokaat ütles, et 50 naist on nüüd väitnud, et Singh neid vägistas.

Singhi ei viidud karistuse väljakuulutamiseks kohtusse, selle asemel läks kohtunik Rohtaki linnas olevasse vanglasse, kus Singh viibib.

Haryana osariigi juhtiv minister kutsus esmaspäeval pärast karistuse väljakuulutamist kokku erakorralise koosoleku. Mitmes piirkonnas on juba kehtestatud liikumiskeeld ning sõjavägi on pandud kõrgendatud valmisolekusse. Politsei teatel on neile antud probleemide korral korraldus tulistada.