Viimsi koolialguse pidu jätab reklaamitud vesipiibuala ära

Viimsi vabaõhumuuseumis peetav suur suvelõpu ja koolialguse üritus "Hüvasti, suvi! 2017" reklaamis end kõlavate nimedega: esinevad Smilers, Púr Múdd, Reket, Ariadne, Koit Toome ja Laura, aga ka laste seas populaarse telesaate "Väikesed hiiglased" alaealised osalised.

Koolialguse puhul on lastele avatud suur meelelahutusala ning esimesed 500 last saavad tasuta jäätise, kohal on ka lasteautode park. Lisaks reklaamib südaööni vältav piletiga üritus end rannarahva toitude, tänavatoidu ja vesipiibu lesilaga.

ERR-i küsimusele, kas koolialguse peole, mis on suunatud lastele, sobib vesipiipu pakkuda, vastas korraldaja, VV Productions'i (OÜ Berit Grupp) juhatuse liige Villu Veedla esialgu, et see sõltub kontekstist, aga rõhutas, et tegemist pole üksnes koolialguse üritusega, vaid eelkõige suvelõpu üritusega, mis kestab ööni välja.

"Oleme kohapeal arvestanud, et lastel on oma ala ja täiskasvanutel on siis ka võimalused erinevaks meelelahutuseks. Ma arvan, et see liiga suur vastuolu ei ole - see on kogupereüritus, nii et ei ole hullu, kui vanemad vesipiipu ka teevad," leidis Veedla, lisades, et üritusel müüakse ka alkoholi, mistõttu ei ole mõtet ka vesipiibuala ära jätta.

Üritust võõrustava Viimsi vabaõhumuuseumi juhataja Janek Šafranovski tunnistas ERR-ile, et ei ole oma territooriumil võõrustatava ürituse programmiga tutvunud, kuid möönis, et näeb vastuolu küll.

"Natuke totakalt kukkus see välja jah. Loomulikult on siin vastuolu, kui ühes reklaamis on koos nii koolialguse üritus kui ka vesipiibu lounge," möönis Šafranovski.

Viimsi vabaõhumuuseumi juhataja tõdes, et alul käis ürituse korraldaja rääkimas üksnes suvelõpupeost, millele koolialguse nüanss lisandus töö käigus.

Pärast vestlemist ürituse korraldaja Villu Veedlaga võeti aga ühiselt vastu otsus, et vesipiibulesilat, mis on juba välja reklaamitud, ära jätma ei hakata, ent ala tuleb piirata selliselt, et alaealised sinna ei pääseks.

"Meie nõudmisel peavad nad eraldama vesipiibuala sedasi, et alaealistel ei oleks ligipääsu," kinnitas Šafranovski ERR-ile.

Hiljem teatas Veedla ERR-ile, et vesipiibuala jäetakse üritusel siiski täiesti ära.