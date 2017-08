Allikad: Iisrael on valmis Iraani ohjeldamiseks Damaskust ründama

Iisrael nõuab, et Venemaa survestaks Iraani muutma oma poliitikat Süürias. Allikate väitel olevat Moskvat ja Teherani ka hoiatatud, et kui Iisraeli julgeolekut ohustavad arengud Süürias jätkuvad, on Iisrael valmis ründama ka president Bashar al-Assadi paleed Damaskuses.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu juhtis hiljuti ÜRO peasekretäri Antonio Guterresi tähelepanu sellele, et Iraan rajab praegu Süüria ja Liibanoni territooriumile rakettide valmistamiseks mõeldud tootmisüksusi. Netanyahu hinnangul on Iraani eesmärgiks kasutada neid rakette Iisraeli vastu ning sellise stsenaariumiga ei saa Iisrael tema sõnul leppida, vahendasid Yle, Reuters ja Jerusalem Post.

Äsja nentis Iisraeli juhtkond ka seda, et Iraan on saamas enda kontrolli alla maanteetaristut, mis ulatub Vahemereni ning see on selgelt Iisraeli turvalisust ohustav olukord.

Netanyahu rõhutas Guterresile, et Iraan kasutab Süüriat oma sõjalise mõjuvõimu laiendamiseks ning selleks et viia ellu oma avalikult välja öeldud eesmärk ehk Iisraeli riigi hävitamine.

Ajalehe Jerusalem Post andmetel oli Iisraeli kõrge ametnik edastanud Venemaale ja Iraanile karmisõnalise hoiatuse, et Iraan loobuks oma sõjalise võimu laiendamisest Süürias ja Liibanonis. Ametnik oli öelnud, et Iisrael on valmis viima ellu mitmeid samme sellise arengu pidurdamiseks, muuhulgas on üheks võimalikuks sammuks ka Süüria presidendi Bashar al-Assadi Damaskuses asuva palee pommitamine.

Netanyahu arutas Lähis-Ida olukorda möödunud nädalal Sotšis Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Väidetavalt ei jõudnud nad ühisele arvamusele, millises suunas peaks olukord Süürias arenema.

Iisraeli nõudmiseks on, et Iraani relvaüksused peavad Süüriast lahkuma, ning Netanyahu hoiatas Putinit, et kui Iisraeli julgeolekut arvesse ei võeta, ei jää ka Moskva vahendatud relvarahu püsima.