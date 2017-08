September tuleb Tallinna liikluses keeruline

Kadriorus Vilmsi tänaval käis esmaspäeval vilgas töö ning üks sõidurida on seal nüüd ka avatud. Ehitustööd mõnda aega aga siiski jätkuvad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Millal teine sõidurida avatakse, sõltub Tallinna linnavalitsuse liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa sõnul kommunikatsioonitöödest.

"Siin on palju keerulisi küsimusi, mida lahendada. Aga peamine on just õhtune tipptund ja väljuv suund on avatud, nii et see küsimus on lahenenud," ütles ta.

Lisaks on Kadriorus veel mõned suletud tänavalõigud, kuid seal loodetakse töödega järgmise nädala alguseks ühele poole saada.

Üheks suuremaks pudelikaelaks Tallinnas on aga Haabersti ringristmik, mille ümberehitus kestab veel üle aasta. Seoses kooli alguse ja puhkuste lõppemisega on seal tipptundidel oodata veelgi keerulisemaid olusid.

"Meil on kokkulepe küll ehitajaga, et suletakse liiklust nii vähe kui võimalik, aga nii palju kui vajalik, et ehitada saaks. Praegusest olukorrast hullemaks ei tohiks minna. Mõne aja pärast on seal võimalik liiklust natuke avada, aga selleks peab olema järgmine tööde etapp valmis," selgitas Rüütelmaa.

Pooleliolevad teetööd ei ole ainus, mis septembris liiklust mõjutab. Uuel nädalal algavad taas ka Eesti Euroopa Liidu eesistumisega seotud üritused. Kokku toimub järgmisel kuul kaheksa kõrgetasemelist kohtumist.

"Mõned tänavad on tõepoolest puhtalt turvalisuse pärast kinni. Eelkõige me räägime Kultuurikatla ümbrusest, aga konkreetsem info ja konkreetsed kuupäevad ja informaatsioon saab olema meie kodulehel www.politsei.ee," rääkis Põhja prefekt Kristian Jaani.

Ühe võimaliku leevendusena on plaanis delegatsioonide liigutamisel kasutada muust liiklusest eraldatud trammiteid.

"Meil on tõepoolest selline plaan, et kasutada delegatsioonide liigutamisel - mitte nüüd igal üritusel, aga sellistel suurematel - trammiteid. Täna on ju tegelikult reaalselt võimalik lennujaamast kasutada trammiteed ja sõita Mere puiesteeni välja tavaliiklust häirimata," selgitas Jaani.

"Kuna need kolonnid ei ole väga pikad, siis on võimalik kombineerida, aga mõnel juhul võinb trammile mõne minuti lisaaega anda," vastas Rüütelmaa küsimusele, kas politsei plaan võib häirida trammiliiklust.

Trammiliin lennujaama on valmis ning tramm peaks seal sõitma hakkama lähiajal. Lisaks teetöödele ja eeistumise üritustele mahub septembrisse aga veel ka SEB Tallinna maraton ning autovaba päev.