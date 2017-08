Torm Harvey on nõudnud kaheksa inimelu

USA suuruselt neljas linn Houston võitleb oma ajaloo rängima tormi tagajärgedega ning üleujutustes pole lähipäevil leevendust oodata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Osades piirkondades jätkub väga tugev vihmasadu, mis toob endaga kaasa veelgi suuremad üleujutused ja veelgi enam ohtusid Texasesse. Houstonis ja paljudes teistes piirkondades sajab jätkuvalt tugevalt vihma," rääkis Texase kuberner Greg Abbott.

Houstonist ja selle ümbrusest on tulvalõksudest päästetud enam kui kaks tuhat inimest.

Päästjad ei ole aga veel kaugeltki kõikjale jõudnud ning inimesed üritavad ennast ja oma naabreid ise aidata.

"Me teame, et seal on veel üks vana naine, kes ei saa ise välja tulla. Ta on invaliid. Me teame, et ta seal on. Me teame veel paari maja, mis tuleb läbi käia. Nii et me ei tea, kui palju selliseid inimesi veel on," rääkis sadakond inimest veelõksust päästnud Waneda Jolly.

"Kohalikud võimud pole meile mitte midagi teada andnud. Aga siin me oleme. Linnapea, me otsime sind, linnavõimud, kus te olete?" rääkis kohalik elanik Terrance Williams.

Texase ametnike teatel on Harvey tagajärjel saanud surma vähemalt kaheksa inimest - kuus inimest Harrise maakonnas, üks Rockportis ja üks inimene La Marque'is, vahendas The Washington Post.

Võimude hinnangul võib aga hukkunute arv kasvada.

Kindlustusekspertide hinnangul läheb see katastroof Ühendriikidele ilmselt maksma umbes sama palju kui orkaan Katrina, mis räsis Louisianat ja Mississippit 2005. aastal ning osutus USA ajaloo kalleimaks looduskatastroofiks, nõudes 15 miljardit dollarit.