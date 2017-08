Tartus pole nõudlust ühiselamukohtade järele vähendanud ka hinnatõus

Tartu ülikooli 3200 ühiselamukohast ei ole juba pikki aastaid kõigile soovijatele piisanud. Nõudlust ühiselamukohtade järele ei ole vähendanud ka tänavu üle pika aja Tartu üliõpilaskülas kerkinud hinnad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ühiselamu on eelkõige populaarne just välisüliõpilaste ja esmakursuslaste seas. Põhjuseid selleks on mitu.

"See on lõbusam kui korteris elada. Sinu ümber ka elab palju noori inimesi ja sa võid tutvuda paljude noorte inimestega. See on sotsialiseerumisaspekt. Ja veel - hind on parem kui üürida korterit," selgitas Igor.

See, et 300 tudengit praegu ühikakohta järjekorras ootama peavad, ei tähenda, et need tudengid kodutud oleks. Paljud on leidnud elukoha näiteks kolmetoalises korteris, kuid on ikkagi esitanud ühiselamusse kohataotluse, et saada endale kõige sobivam, ühekohaline tuba.

Ühiselamukohtade juurdeloomisel ei näe ülikool mõtet, kuna veidi pärast kooliaasta algust kaob kohanappuse mure justkui iseenesest.

"See on igal aastal sügisene mure. Kui te küsite sama küsimust jaanuaris-veebruaris, siis me küsime, millisele korrusele ja kummale poole maja te kohta või tuba tahaksite," rääkis Tartu üliõpilasküla majutusjuht Janika Hango.

Maaülikooli ligi 900 ühikakohale on täna järjekorras umbes kümme inimest. Seal on ühiselamukohtade nappuse muret leevendanud sel aastal loodud perekorterid.

"Need olid väga populaarsed, tundub, et inimestele meeldib ka perega õppetegevusega tegeleda ja perega siin ühiselamus elada. Tänu sellele vajadusele me need toad või korterid tegimegi," ütles maaülikooli haldustalituse juhataja Ülo Roop.

Kuigi kooli peatset algust on tajuda ka üüriturul, on seal uut elupaika otsivatel tudengitel veel tänagi küllaga valikuvõimalusi.

"Tudengid ja üldse üürnikud on muutunud nõudlikumaks. On märgatav vahe - kui varem läksid kaubaks kõik korterid, siis praegu on tõesti näha, et hea kvaliteediga, ka kõrge hinnaga korter läheb väga hästi kaubaks, aga kehva siseviimistlusega ja vana, veneaegse sisustusega korterid kipuvad seisma jääma," ütles maakler Marina Marinina.