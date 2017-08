"Aktuaalne kaamera" kell 18:30

ESTCube’i tudengisatelliidi programm on tänaseks jõudnud mitmete rakenduste, doktoritööde, teaduspublikatsioonide ja äriliste koostöölepinguteni – on tehtud täpselt seda mida planeeriti ja enamgi veel. Nüüd on jõutud sinnamaani, et ESTCube’i projektis satelliidi juhtimisega tegelenud Andris Slavinskis on kutsutud arendama ameerika kosmoseagentuuri NASA nanokosmoselaevade missioone.