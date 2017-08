Piloot: alla kukkunud deltaplaani juht oli väga kogenud ja masin uus

Pühapäeva õhtul said päästjad väljakutse Raplamaale Kuusiku lennuvälja lähistele, kus metsast tuli suitsu. Metsa oli kukkunud motoriseeritud deltaplaan, mis põles ja millega lendas kaks inimest. Päästa polnud enam midagi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hukkusid 58-aastane kogenud hobilendur ja 39-aastane kaasreisija.

Deltaplaan lendas tihedas metsas vastu puu latvasid ja kukkus alla. Kokkupõrkel puuga süttis nii deltaplaan kui ka puu. Esialgsetel andmetel on õnnetuse põhjus tiiva konstruktsiooni purunemine.

Lennuameti andmetel ei ole deltaplaaniomanikke Eestis palju - kokku on ametis registreeritud 15 deltaplaani.

Deltaplaaniga lendamiseks peab olema luba ning pühapäeval õnnetusse sattunud motodeltaplaani taoliste lennumasinate juhtimiseks on Eestis välja antud ainult kuus piloodiluba.

Alates 2005. aastast on deltaplaanidega Eestis juhtunud kolm lennuõnnetust ning neist kahe puhul oli tagajärjeks surm.

Ametlike deltaplaaniomanike kõrval on Eestis siiski ka hulk harrastuspiloote ja ka registreerimata lennumasinaid.

Piloot oli kogenud

Staažikas deltaplaaniga lendaja Ants Kivimäe teadis nii pühapäeval alla kukkunud pilooti, kaasreisjat kui ka masinat. Viimane oli uus, kuid käis veel sel suvel lennuameti kontrollis.

Piloot oli väga kogenud. "Ma arvan, et see oli võib-olla 3-4 aastat lennanud asi, aga hästi palju lennanud. Lendur oli tõsiselt hästi kogenud piloot. Mina võin öelda, et kui ma lendan keskmiselt 50 tundi, siis tema lendas ikka 100 tundi aastas. Ta kibeles ikka hirmsasti," rääkis Kivimäe "Aktuaalsele kaamerale".

Selleks, et Eestis deltaplaaniga lennata tuleb piloodil läbida ülikergõhusõiduki koolitus ja pärast eksami sooritamist võib sisuliselt vabalt iga päev õhku tõusta.

Kui lennuameti statistika ütleb, et selliseid lube on praegu välja antud ainult kuus, siis Kivimäe hinnangul on tegelikult harrastuspiloote ligi 50. Samuti on kolmnurkse tiivaga deltaplaanide arv suurem kui 15, aga kuuri all olevaid tiivulisi ei tormata registreerima.

"Kahjuks, jah, inimesed kipuvad mitte registreerima, teadmatusest, võib-olla sellest, et see on kulukas ülal pidada - maksud, mis tulevad sellega kaasa, tehnilised ülevaatused jne. Võib-olla inimesed pelgavad seda. Aastal 2011-2012 oli meil kampaania "Võsast välja", mille käigus päris mitmed inimesed tulid ja registreerisid oma õhusõidukid just sellel eesmärgil, et neil oleks suurem ohutus ja oleks kontroll selle üle," selgitas lennuameti peadirektor Kristjan Telve.

Näiliselt on aga registreerimine vabatahtlik, sest kontrollimata õhuruumis nagu seda on suurem osa Eestist, sealhulgas Rapla ümbrus, ei teostata õhusõidukite lendamise üle järelevalvet.

Masina omanikke on erinevaid, kuid vähemalt Kivimäe ja tema harrastuslenduritest sõpruskond peab masinate üle täpseid hooldusraamatuid ja kontrollib pidevalt, et kõik oleks korras. Paraku õnnetusi juhtub.

Kui prokuratuuri hinnangul murdus pühapäeva õhtul alla kukkunud lennumasinal tiiva konstruktsioon, siis deltaplaani asjatundjad arvavad, et tegelikult rebenes külgtross.

"Meie arvame, et need olid külgtrossid. Kui need rebenevad, siis ei ole midagi teha," ütles Kivimäe.