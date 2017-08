Teisipäev võib tuua öökülma

Teisipäeva öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti on udu. Tuul on muutlik ja nõrk. Õhutemperatuur on 2 kuni 7, rannikul kuni 13 kraadi, maapinnal langeb temperatuur kohati 0 kuni -3 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik püsib sajuta ja sisealadel nõrga muutliku tuulega. Rannikul pöördub tuul edelasse ja lõunasse ning tugevneb 4 kuni 9 meetrini sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 8 kuni 14 kraadini.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib hoovihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 7, rannikul edela- ja lõunatuul 5 kuni 10, pärastlõunal läänerannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb 16 kuni 20 kraadi.

Õhtu on vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Puhub lõuna- ja edelatuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 16 kraadi.

Kolmapäeval on ilm suurema osa ööpäevast sajuta, alles õhtul võivad merelt Soome suunas levivad vihmapilved riivata Lääne- ja osaliselt ka Põhja-Eestit. Puhanguline edela- ja lõunatuul toob sooja juurde - öösel on sooja 8 kraadist sisemaal 16 kraadini rannikul, päeval 19 kuni 21 kraadi.

Neljapäeval liigub niiskema õhuga pilvevöönd Eesti kohale. Öösel on selle ümber sadu vähe, päeval on vihmapilvi laiemalt. Tuul pöördub edelasse ja nõrgeneb. Öösel on sooja 12 kuni 16, päeval 17 kuni 21 kraadi.

Reedel peaks vihmapilvi jääma vähemaks ning õhk läheb lõunasse pöörduva ja veidi tugevneva tuule abil veel soojemaks. Öösel on keskmiselt sooja 14, päeval 21 kraadi, päevamaksimumid tõusevad praeguste andmete järgi 24 kraadini.

Nädalavahetusel võib Põhja-Euroopa kohal tugevneda uus kõrgrõhuala, mis Eestisse taas kuivema ja jahedama õhumassi kannab.