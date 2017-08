Trump kohtus Valges Majas Niinistöga

Kohtumine algas kätlemisega Valge Maja ees.

Uudisteagentuuri STT andmetel avaldas Trump soomlastele kaastunnet seoses Turu linnas aset leidnud noarünnakuga.

Trump kinnitas ühtlasi, et USA seisab Soome kõrval terrorismivastases võitluses ning tänas Soomet abi eest Afganistanis ja Iraagis.

"Tahame koos võita selle halva ideoloogia," sõnas Trump pärast kohtumist korraldatud pressikonverentsil.

President Niinistö avaldas omakorda ameeriklastele kaastunnet seoses orkaan Harvey põhjustatud kahjudega ja ütles, et soomlaste mõtted on Texase tormiohvritega.

USA presidendil oli meeles Soomet õnnitleda ka iseseisvuspäeva puhul. "Soovin õnnitleda Soomet saja-aastase iseseisvuse puhul. Sada aastat, fantastiline," sõnas Trump.

Niinistö ja Trump kohtusid Washingtonis kavandatust päev varem. Esialgse plaani kohaselt oli kohtumine Valges Majas kavas teisipäeval, kuid seda muudeti, kuna Trump sõidab teisipäeval Texasesse, mis sai nädalavahetusel kannatada orkaanis Harvey.

Niinistö sõnul vesteldi ka transatlantilisest koostööst ja teistel ajakohastel teemadel.

"On tähtis, et USA ja NATO on Läänemerel," sõnas Soome riigipea.

Soome rahvusringhääling Yle ja ajaleht Iltasanomat edastasid juba eelmisel nädalal, et Niinistö kavatseb arutada Trumpiga Läänemere olukorda, muu hulgas Venemaa ja Valgevene septembris korraldatavat ühisõppust Zapad ning Rootsi rannikul algavat õppust, kus osalevad ka Soome ja USA.

"See kõik räägib sellest, et teatud viisil on pinged suurenenud," ütles Niinistö.

Ühe teemana tõstatas Niinistö ka Arktika piirkonnaga seotud küsimused. Soome on praegu Arktika nõukogu eesistuja, eelmine eesistuja oli USA.