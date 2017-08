Särgava korruptsioonist pealinnas: kaalikas tuleb välja tõmmata

"Korruptsioon on nagu kaalikas, millel on n-ö peajuur ja sealt hargnevad väiksemad juured. Mulle oleks raske selgitada, et mida A teeb, seda kogu ülejäänud tähestik ei tea. See ei tähenda aga, et nad kõik ka ise seda teevad. Sellele saab läheneda ainult nii, et see kaalikas tuleb välja tõmmata. Suured sõnad siin ei aita," rääkis ta intervjuus Eesti Päevalehele.

Volikogus ei välista Särgava koostööd ühegi poliitilise jõuga. "Mina ühtegi inimest ega gruppi, mis volikokku tuleb, ei välista. Volikokku ei saa keegi niimoodi, et lihtsalt tahab. Kõik, kes saavad, esindavad konkreetseid inimesi. Ka opositsiooni ei tohi ignoreerida, sest sel juhul ignoreerime osa Tallinna inimesi."