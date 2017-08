Stalnuhhin ikkagi kandideerib Narvas

Stalnuhhin ütles ajalehele, et erimeelsused puudutavad Narva ühinemist haridusministeeriumi projektiga, mille kohaselt võiks üks gümnaasium üle minna venekeelsele õppele.

"Narva juhtkond tegi selle võimaluse vastase otsuse väärinfo põhjal ning seda tuleb veel kord arutada," ütles Stalnuhhin.

"Samuti on mulle arusaamatu, mille alusel Narva faktiliselt keeldus koostööst sisekaitseakadeemiaga õppeasutuse Narva üle toomise küsimuses. See puudutab ka basseini ehitust selle projekti raames," lisas ta.

Valimisvõitluses tuleb Stalnuhhinil ja tema parteikaaslastel rinda pista ka koostatava Edgar Savisaare nimelise valimisnimekirjaga. Möödunud neljapäeval teatas Savisaar Narvas, et ehkki ta kandideerib Lasnamäel, on ta pärast valimisi valmis hakkama Narva linnapea kandidaadiks. Tema tingimus on, et narvalased tema nimekirjast "saaksid piisaval hulgal hääli", et oleks võimalik linnapead valida.

Kommenteerides Põhjarannikule keskerakondlaste ridades tekkinud lõhet, nimetas Savisaar seda normaalseks nähtuseks.

"Nii see käibki: inimesed vaidlevad ning kui nad ühisele nõule ei jõua, siis nad ka hääletavad eri moodi. Täielik üksmeel tundub alati kahtlane," märkis ta.

Stalnuhhin aga on teistsugusel arvamusel: "Enne võitlust jõud ühendatakse, mitte ei lõhuta neid." Tekkinud ebakõlade tõttu ei kavatsenud ta ka oma valimisnimekirja kokku panna. "Ma olen oma erakonnale kulutanud suurel hulgal jõudu ja aega mitte selleks, et lõpptulemusena tema vastu töötada. Jah, meil lähevad mõningate kolleegidega mõnikord arvamused lahku, kuid parteisisene dialoog selleks ju ongi, et vastuolud õigel ajal lahendatud saaksid."