Rene Kundla: valitsusparteide heakskiit võimaldab tallata riigikeelel

Keeleinspektsioon on juhtinud aeg-ajalt tähelepanu sellele, et Sillamäe ja Narva volikogu rikuvad seadust, kuna nende koosolekud toimuvad valdavalt vene keeles. Probleemi juured on tegelikult sügavamal. Teemat kommenteerib Rene Kundla.

Veel 26 aastat pärast Eesti taasiseisvumist on meie kodumaa mõne omavalitsuse volikogu põhiline töökeel vene keel, sest saadikud ei suuda vajalikul määral mõelda ja öelda riigikeeles.

Pooliku seaduste tundmisega volikogu liikmed on end kaitsnud keeleseaduse paragrahviga 11, mis lubab omavalitsuses, kus enamiku püsielanike keel ei ole eesti keel, kasutada lisaks eesti keelele enamiku püsielanike keelt. Samas jäetakse tähelepanuta, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ehk KOKSi paragrahvi 41 teine lõige ütleb üheselt, et volikogu istungid peavad toimuma eesti keeles.

Keeleseaduse sellekohasele paragrahvile viidatuna lubab KOKS vajaduse korral tagada osalise või täieliku tõlke vähemusrahvuse keelde. Seega – volikogus esinedes peab rahvasaadik suutma esindada oma valijaid eesti keeles.

Umbkeelne rahvasaadik peab endale aru andma, et oma käitumisega annab ta valijatele märku, et Eestis saab omavalitsuse volikogudes otsuseid teha ka riigikeelt mõistmata. Ja selline sõnum on rahvasaadiku poolt pahatahtlik. Volikokku saamise ambitsiooniga Eesti seadusi austav inimene peab enne enda kandidaadiks seadmist riigikeele omandama.

Tõele au andes on veelgi hullem, kui võimul olev volikogu liige, kes eesti keelt ei valda, kuulub eestikeelsesse volikogu komisjoni. Koosoleku ajal ta heal juhul mediteerib, halvemal juhul vegeteerib. Koosoleku lõppfaasis võtab selline frukt oma emakeeles sõna. Ja nii võibki juhtuda, et kuigi vaidluste käigus on jõutud juba üksmeelele, hakkab seni vait olnud rahvasaadik raiskama teiste aega sellega, et toob välja juba selgeks saanud probleemi tõlkevariandi. Halvemal juhul hakkab ta võimul olemisest lähtuvalt peale suruma oma lahendust. Tulemus on palju raisatud aega ja segadust.

Probleemi sügavus peitub meie suurparteide peakontorites (nii Narvas kui ka Sillamäel kuuluvad volikogusse Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatliku erakonna nimekirjades sinna valitud inimesed), kel pahatihti pole sügavamat huvi selle vastu, mida kohalikud rakukesed korraldavad. Ning seni kuni isegi riigis võimul olevate parteide juhid kiidavad vaikides heaks selle, et nende värvides sobivad rahvast esindama inimesed, kes riigikeelt ei oska, ei muutu midagi. •

