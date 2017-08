Video: Niinistöga kohtunud Trump ajas kaks soomlannat omavahel segamini

Vilén oli just küsinud Trumpilt küsimuse, kui USA president ütles Niinistöle, et ta võib vastata veel ühele Soome presidendi poolt valitud ajakirjaniku küsimusele.

Niinistö andis võimaluse Annalale, mille peale Trump imestas ja küsis: "Kas jälle see naine?"

"Tegu ei ole sama naisega, nad istuvad kõrvuti," selgitas Niinistö seepeale ning pressikonverentsi saalis puhkes naer.

Kui Annala lõpuks sõna sai, kommenteeris ta lisaks oma küsimusele, et Soomes ongi palju blonde naisi.

