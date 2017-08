Venemaalased peavad kõige lugupeetumaks arsti ja tulusamaks pankuri ametit

Eestlased, nagu ülejäänud eurooplased, teevad üha enam kaugtööd, tegelevad ettevõtlusega ning osalevad uutes töövormides, näiteks jagamismajanduses. Ometi on Eesti seadusandlus n-ö tulevikutöö puhul mõnes aspektis mitukümmend aastat ajast maas ja praegu on meil rohkem küsimusi, kui vastuseid, tunnistab sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Janar Holm. Eestlased jäävad ülejäänud maailmast maha koostööoskuste poolest ning meie elanikele on omane ka suur vanuseline digioskuste lõhe, samas kui juba praegu on teada, et tulevikus tekitavad sellised oskused üha suuremat ebavõrdsust.